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全美疫情反覆 芝衛生局長提醒仍須謹慎防疫

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市衛生局長亞瓦迪2日表示，加州及密西西比州的新冠確診病例又出現增加趨勢，因此從本周五起，從這兩州進入芝加哥的民眾、旅客，如果未施打疫苗者，應在抵達芝城後自行隔離10天，或出具病毒檢測陰性證明再外出活動，她也提到，全美各州的疫情起起落落，可見目前仍不是「自滿」防疫成果的時候，大家仍應謹慎防疫。

亞瓦迪說，除了新增的旅行風險州外，疫情減緩的南卡羅萊納州、德州以及維珍群島(Virgin Islands)，周五起將從隔離州名單移除。

正因為各州疫情時好時壞，亞瓦迪提醒，特別是計畫出行的芝加哥市民或要到芝加哥的外州旅客，務必做好防疫措施，不要因為覺得疫情放緩就疏於洗手、戴口罩。

現階段全美有41州列入芝加哥旅行風險州，目前仍未列入未打疫苗避免前往的州，則包括康乃狄克州、佛州、喬治亞州、夏威夷州、路易斯安納州、馬里蘭州、波多黎各、南卡羅萊納州、德州、華府區以及維珍群島，而阿肯色州預計下周將從風險名單移除。

伊利諾州2日每10萬人的單日確診病例為16.5，芝加哥市則僅有11.5例，而列入芝加哥旅行風險州的標準是，每10萬人單日確診率超過15例。

芝加哥最新數據顯示，單日平均新增312確診病例，陽性率平均為1.7％，儘管此數據比高峰期減少許多，但雙雙較上周增加。

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