我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

芝市中心治安惡化 槍擊案兩年激增220%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括芝加哥北密西根購物大道的市中心，不論槍擊、強暴、偷竊等案件均增加。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥北密西根購物大道的市中心，不論槍擊、強暴、偷竊等案件均增加。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市中心在疫情期間遭遇兩次大規模洗劫後，包括謀殺、槍擊、強暴、汽車盜竊等暴力犯罪案件也急遽上升，引發了居民與商家的擔憂，其中「中央警區」(Central police district)每千人平均槍擊案，兩年來激增220%，增幅高居全市之冠。

數據顯示，市中心的槍擊案，今年1到10月間，至少有77人中槍，其中七人死亡，這也創下2016年以來的新高紀錄。2016年全年市中心中槍人數為39名，2017年減少到23人，2018回升至35人，2019降至25人，2020年中槍人數明顯提高到54人，2021年前10個月就已經有77人中槍。

轄區包括環區(Loop)、南環區(South Loop)的第一警分局，到今年10月23日為止的2021年，多達51人遭槍擊，與2019年同期的16人相比，增幅高達220%，為全市各警局轄區之最。

轄區從市中心芝加哥河以北直至林肯公園(Lincoln Park)的芝加哥第18警局，其中包括Gold Coast、Streetervillle等豪宅林立的區域。今年該警察轄區內已有66人遭槍擊，與2019年同期的30人相比，增幅為120%，為全市第二高。

市區性騷擾案件方面，今年前10個月比2019年整年增加了35%，車輛偷竊案件也達到超過800件，增長幅度51%，不過，搶劫與嚴重毆打犯罪則在過去兩年有所改善。

統計指出，今年到10月23日為止，至少有617人中槍死亡，另外有3768人中槍受傷，上述數字都顯現今年很有可能是1990年以來，芝加哥死傷於槍口下人數最多的一年。這些死傷主要集中發生在芝加哥南區與西區。

居住在市中心或到市中心工作者表示，市中心治安惡化的原因，包括夜生活失控、警方反應遲緩、越來越多911電話沒有人即時接聽，以及不斷增加的幫派犯罪。

芝加哥太陽報統計，過去十年，芝市區是全市成長最快的區域，超過16萬8000人住在市中心的16個警區(beats)，此人數比十年前增加了31%。

而去年3月，伊利諾州州長普立茲克宣布執行「居家避疫令」後，芝市經濟樞紐的市中心，瞬間成為無人鬼城。

兩個月後，市中心人車逐漸回流，但到5月30及8月10日，在芝加哥購物大道及附近商圈，又先後發生兩次大規模洗劫，許多商家、企業遭到破壞。

轄區包括市中心的第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，不斷上升的犯罪率，導致居民不安及普遍恐懼，他還接到不少選民電郵表示要搬離芝加哥。

芝加哥 槍擊 性騷擾

上一則

賓州州大與台師大簽署「台灣優華語計畫」

下一則

紐大醫院接種嬌生員工 須打補強針

延伸閱讀

芝加哥市賭場5提案 3預定地近華埠 預計2025年開幕

芝加哥市賭場5提案 3預定地近華埠 預計2025年開幕
美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥

美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥
芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！

芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！
芝市新一輪小企業疫情補助 11月12日截止申請

芝市新一輪小企業疫情補助 11月12日截止申請
屋崙580號高速公路爆來福槍擊案 1死

屋崙580號高速公路爆來福槍擊案 1死
南加內陸萬聖節派對槍擊案1死4傷 嫌犯在逃

南加內陸萬聖節派對槍擊案1死4傷 嫌犯在逃

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
芝加哥警局公布搶匪進入名店劫走陳列商品的監視影片。(芝加哥警局影片截圖)

進店就開搶 芝高端名品店頻遭劫 警公布作案影片

2021-10-26 11:32
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

2021-10-25 20:53

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂