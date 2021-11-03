芝市中心治安惡化 槍擊案兩年激增220%

包括芝加哥北密西根購物大道的市中心，不論槍擊、強暴、偷竊等案件均增加。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市中心在疫情期間遭遇兩次大規模洗劫後，包括謀殺、槍擊 、強暴、汽車盜竊等暴力犯罪案件也急遽上升，引發了居民與商家的擔憂，其中「中央警區」(Central police district)每千人平均槍擊案，兩年來激增220%，增幅高居全市之冠。

數據顯示，市中心的槍擊案，今年1到10月間，至少有77人中槍，其中七人死亡，這也創下2016年以來的新高紀錄。2016年全年市中心中槍人數為39名，2017年減少到23人，2018回升至35人，2019降至25人，2020年中槍人數明顯提高到54人，2021年前10個月就已經有77人中槍。

轄區包括環區(Loop)、南環區(South Loop)的第一警分局，到今年10月23日為止的2021年，多達51人遭槍擊，與2019年同期的16人相比，增幅高達220%，為全市各警局轄區之最。

轄區從市中心芝加哥河以北直至林肯公園(Lincoln Park)的芝加哥第18警局，其中包括Gold Coast、Streetervillle等豪宅林立的區域。今年該警察轄區內已有66人遭槍擊，與2019年同期的30人相比，增幅為120%，為全市第二高。

市區性騷擾 案件方面，今年前10個月比2019年整年增加了35%，車輛偷竊案件也達到超過800件，增長幅度51%，不過，搶劫與嚴重毆打犯罪則在過去兩年有所改善。

統計指出，今年到10月23日為止，至少有617人中槍死亡，另外有3768人中槍受傷，上述數字都顯現今年很有可能是1990年以來，芝加哥死傷於槍口下人數最多的一年。這些死傷主要集中發生在芝加哥南區與西區。

居住在市中心或到市中心工作者表示，市中心治安惡化的原因，包括夜生活失控、警方反應遲緩、越來越多911電話沒有人即時接聽，以及不斷增加的幫派犯罪。

芝加哥太陽報統計，過去十年，芝市區是全市成長最快的區域，超過16萬8000人住在市中心的16個警區(beats)，此人數比十年前增加了31%。

而去年3月，伊利諾州州長普立茲克宣布執行「居家避疫令」後，芝市經濟樞紐的市中心，瞬間成為無人鬼城。

兩個月後，市中心人車逐漸回流，但到5月30及8月10日，在芝加哥購物大道及附近商圈，又先後發生兩次大規模洗劫，許多商家、企業遭到破壞。

轄區包括市中心的第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，不斷上升的犯罪率，導致居民不安及普遍恐懼，他還接到不少選民電郵表示要搬離芝加哥。