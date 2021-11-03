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偷車頻發 芝警呼籲：離開車輛務必熄火、鎖車

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝警呼籲車主，暖車時不要將車鑰匙留在車內，以免讓偷車賊有可乘之機。(pexels)
芝警呼籲車主，暖車時不要將車鑰匙留在車內，以免讓偷車賊有可乘之機。(pexels)

漫長冬天即將到來，天氣逐漸轉冷，許多人因為不想要一上車就被迫感受冰凍氣溫，習慣先將車子引擎啟動「暖車」，不過，依照伊利諾州法律，假使沒有遙控鎖，而必須將鑰匙留在車內才能保持引擎啟動的話，則這種「暖車」屬於違法行為，芝加哥警局更特別呼籲，由於劫車案件頻發，車主最好不要在引擎啟動時離開車輛。

根據伊州車輛法規，沒有人駕駛或負責該輛車的情況下，不允許引擎保持運轉，而且不能將車鑰匙留在車內，不過，如果是用可遙控啟動引擎的鑰匙，則允許車主可事先發動引擎暖車。芝加哥也有相同法令規定。

芝加哥警察局表示，今年年初冬季期間，就發生過多起車輛盜竊案件，無人看管的已啟動引擎車輛，為竊賊鎖定的首要作案目標，而且這些被偷的車輛，車主都將車鑰匙留在車內，使歹徒有機可乘。

芝加哥14警分局稱，去年12月28日到1月14日間，該區至少有八部車輛就是在上述情況下被偷走。

兩周前開車到市區14街附近送外賣的華裔陳先生也告訴本報記者，當天他只是離開車子到外送客戶家門口遞送餐點，前後不過三分鐘時間，停在街上沒有熄火的車子就被偷走了，他說，送外賣多年，因為工作爭取時間的緣故，一直都沒有熄火送餐的習慣，「沒想到這次就被偷車了」。

陳先生說，還好車子失竊三天後，警察打電話告知他已經在芝城南邊某個街道找到該部失竊車，警察也好心告誡他說，現在偷車太多，只要離開車輛務必熄火、鎖車，而且車鑰匙千萬不要留在車上。

芝加哥 警察 芝城

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