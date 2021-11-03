年節近賊蠢動 芝加哥華埠1周14宗竊劫案

芝18警分局上月中旬追回一輛遭竊車輛。(芝加哥警局提供)

年節接近，芝加哥華埠 、橋港區的治安事件又出現逐漸增加跡象，第九警分局公布過去一周華埠地區的犯罪案例顯示，10月25日到31日間，共發生14宗偷竊、搶劫等罪案，其中車輛遭竊多達四件。

此外，九分局也同時發布警訊，華埠商圈近期至少發生四宗持槍搶劫案件，疑犯為15到30歲的一到三名非裔 男子，民眾務必提高警覺。

警方紀錄顯示，上周華埠一帶的治安案件，包括六起偷竊，四宗偷車，三件搶劫以及一起持刀騷擾案件。

此外，警方也針對連續搶劫發出社區警訊，九分局表示，9月25日、28日以及10月1日、6日的晚間6時到午夜間，先後在舍麥路300號附近、南威爾斯街夾30街、23街夾普林斯頓街以及22街夾普林斯頓街等四處地點，有受害人遭持槍搶走車輛、財物。

警方說，搶匪為一到三名不等的非裔男性，身高約5呎4吋，體重120到150磅，年齡15到30歲間，通常搶匪都搭乘不同車輛行搶，得逞後跑步或跳上接應車輛逃逸。

九分局提醒民眾，隨時注意周遭人事物，一旦發現可疑情形立即向警局舉報，如果與歹徒面對面時，盡量保持冷靜，並趁機記下對方身體特徵及外觀。

警方也特別呼籲，假使遭遇搶劫後，千萬不要試圖追趕匪徒，應立即打電話報警並請求援助。此外，不要將車鑰匙留在引擎仍發動著的車內，以避免車輛遭竊機會。

除了芝加哥市治安事件頻傳外，近來郊區的搶劫、劫車案件也有增多趨勢，日前芝加哥西郊柳樹溪市(Willowbrook)的目標百貨(Target)停車場，也發生一起白晝持槍劫車案件，受害者遭劫匪持槍對頭要求交出車鑰匙，嚇壞的女車主交出鑰匙後，急奔回店內求救。

警方據報後，約在一小時後，於附近的旅館逮捕了年僅15歲的嫌犯，根據指出，該名青少年已經有多次犯案紀錄。

有鑑於歲末節日即將陸續來臨，民眾外出購物消費的機率也隨著增加，警局提醒，停車時、下車前與上車前，一定要留意四周環境，尤其是購物後，通常雙手都提著購物袋而無暇顧及可疑人事物，一旦發生搶劫，受害者也更難即時反應，警方建議，如有需要，盡量結伴出行。