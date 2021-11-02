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迎接歲末佳節 芝城多項活動陸續登場

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥聖誕市集即將從11月19日起，在戴利廣場推出。(芝加哥聖誕市集臉書)
芝加哥聖誕市集即將從11月19日起，在戴利廣場推出。(芝加哥聖誕市集臉書)

再過幾周就是感恩佳節，芝加哥市也將陸續推出多項慶祝活動，其中免費開放參加的包括：

●感恩節遊行：地點從State St.夾 Ida B. Wells Dr.街口出發，隊伍將延著State St.往北到Randolph St.，日期為11月25日的早上8時到11時。

●聖誕樹點燈：芝市府每年都會於千禧公園入口，豎立高大聖誕樹，地點在密西根大道(Michigan Ave.)夾華盛頓街(Washington St.)的街口，日期為11月19日傍晚6時。

●冬季溜冰場：位於千禧公園鋼豆(Bean)下的溜冰場(201 E. Randolph St.)，將從11月20日起開放，但要先上網預約：bit.ly/3Cs1Gcy。

德國風聖誕市集(Christkindlmarket)：可採購世界各地的聖誕裝飾、禮品與限量紀念馬克杯，並品嘗德國食物和飲品。時間：11月19日起到12月24日，兩處地點分別為 50 W Washington St.以及3635 N Clark St，詳情可查：bit.ly/3mmj64U。

●觀賞Art on theMART：有全世界最大型的數位投影現代藝術作品。時間：每晚7時30分到8時，地點：介於Wells Street 和 Franklin Street之間的Wacker Drive。網站：bit.ly/3GuNwKj。

●「千禧公園節日高歌」(Holiday Sing-Along)，時間：11月26日(周五)晚上6時到7時，詳情：bit.ly/3GHhJGa。

需要付費的活動，則有：

●Maggie Daley Park(337 E Randolph St.)溜冰場，請上網預約：bit.ly/3k6Zhgz。

●摩頓植物園(Morton Arboretum)互動燈光展，需提前購票，會員票價7到19元，一般民眾13到24元，詳情：bit.ly/3Evb5kr。

●參觀「蘇西博士體驗」(Dr. Seuss Experience)進入書本的想像互動世界，地點：Water Tower Place, 835 N. Michigan Avenue, Ste 100, Chicago，非尖峰時間票價成人29元，13歲以下18元，上網購票：www.experienceseuss.com。

德國 遊行 植物園

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