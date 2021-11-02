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伊州議會廢除 未成年墮胎「通知父母法」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州眾議會表決通過廢除「通知父母法案」，這也意味著未成年人墮胎不再需要告知父母、監護人。(pexels)
伊州州眾議會表決通過廢除「通知父母法案」，這也意味著未成年人墮胎不再需要告知父母、監護人。(pexels)

伊利諾州州議會日前投票通過廢除1995年起實施的「墮胎通知父母法案」(Parental Notice of Abortion Act)，該法令要求孩子尋求墮胎時，必須通知父母或監護人，這也意味著，未來伊州未成年人想要墮胎時，不再需要先告知父母或監護人，此項新法已送交州長普立茲克辦公室，待其簽署後落實執行。

普立茲克在該法通過議會表決後發布聲明指出，廢除上述法案，是保護遭虐待、性侵青少年的重要行動，他將支持並簽署新法。

由於德州不久前推出新的更嚴格墮胎法，禁止幾乎所有在檢測到胚胎心跳後進行的墮胎，通常約為懷孕6周之後，連強姦、性虐待或亂倫也不例外；美國最高法院日前允許全國最嚴苛的墮胎法案「德州心跳法案」繼續有效，但同意在11月1日聽取針對此法案提出的兩宗挑戰訴訟案口頭辯論。

此外，大法官另將在12月1日考慮密西西比州墮胎法，該法律規定懷孕15周後，禁止大多數墮胎，遠早於法院先例允許的時間。

上述情形，多少促使支持廢除「墮胎通知父母法案」的民代產生緊迫感，也加速了推動與投票，最終在27日晚間，州眾議會以62：51票，通過了廢除上述法令。

支持廢除該法的民主黨籍州眾議員莫勒(Anna Moeller)說，預計類似德州的嚴苛墮胎法將會在鄰近州實施，因此讓廢除法案過關不能再拖延下去；州參議員西姆斯(Elgie Sims)則是州參議會對廢除通知父母法案的主要支持者。

古特馬赫學會(Guttmacher Institute)的數據指出，全美38個要求父母參與未成年人墮胎決定的州中，有21個州要求必須取得父母同意，其中更有三個州必須父母雙方都同意。

伊州的「通知父母法」是在1995年由共和黨主導的參眾議會中通過，但直到2013年才開始生效，多年來該法案一直受到美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，簡稱ACLU)提出司法挑戰。

ACLU表示，廢除未成年人墮胎通知父母、監護人的法案，並非討論墮胎對錯，而是聚焦於父母的權利，該組織說，過去八年，至少有575名年輕人，因為「墮胎通知父母法案」而被迫求助法庭，因為他們很清楚不能將墮胎決定告訴任何指定的家庭成員。

因此一旦懷孕女孩通知父母或其他親戚，而可能會為女孩帶來傷害時，就可交由法官來判別該女孩是否已經夠成熟、情感是否健全來為自己做出決定。

墮胎 德州 美國公民

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