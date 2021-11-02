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伊州博彩市場蓬勃 芝南郊新賭場2案入圍 明年拍板

特派員黃惠玲／芝加哥報導

除了芝加哥積極開展賭場市場外，已經從體育博彩獲得大筆稅金進帳的伊利諾州政府，早在2019年就由議會通過「將現有六家賭場增加到十家」的議案，而目前爭取在芝加哥南郊設立賭場的名單已經縮小到兩家公司，其中一處預定地位於Homewood市與Hazel Crest市的邊界，另一處預定地點則在Matteson，最終決定將在明年出爐。

到11月1日為止，新的四家伊州賭場已經有洛克福德市(Rockford)與威廉森郡(Williamson County)的兩家獲得初步許可，第三家則將在丹尼威爾市(Danville)，第四家預定落腳芝加哥南郊。

提出在Matteson建賭場的標案，由音斯戴爾市(Hinsdale)的企業家米勒(Bob Miller)及奧克拉荷馬州印地安原住民部落的喬克托族(Choctaw)一起主導，其中喬克托族經營將近20家賭場。他們計畫建造一座耗資三億元的大樓，裡面將包括面積達12萬3000平方呎的賭場，及一個有200間客房的酒店。

Homewood地區的賭場提案，是由阿拉巴馬州的Wind Creek Hospitaloty牽頭，該公司計畫投資三億元，興建6.4萬平方呎的賭場及樓高21層的酒店。

芝加哥 奧克拉荷馬州 原住民

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