芝加哥市賭場5提案 3預定地近華埠 預計2025年開幕

巴利公司提出兩個賭場預定地方案，其中位於「麥克米克中心卡車調度場」的預定地，緊鄰華埠及華人聚居的橋港區。(巴利公司提供)

芝加哥 市長辦公室日前公布，共有四家公司向市府送出總計五份參與競標芝市賭場的提案，四家業者所提出的五處預定賭場地點，包括31街夾湖濱大道間的「麥克米克展覽中心卡車調度場」(McCormick Place Truck Marshaling Yard)、麥克米克展覽中心湖畔展廳(Lakeside Center)，以及正在開發中的78區等三處，都十分接近華埠 。

目前不清楚是否這五份提案，都會被接受並進行評估，不過，專家相信，新的芝加哥賭場一定會設在市中心或至少靠近市中心。

提出方案的四家公司名單及提案地點如下：

●巴利公司(Bally's Corporation)：提出兩份方案，其中一處賭場預定地點為「芝加哥論壇報出版中心」 (Chicago Tribune Publishing Center)，該中心位於好斯提特街(Halted St.)夾芝加哥大道(Chicago Ave.)；另一處由該公司提出的方案，則是將賭場蓋在31街夾湖濱大道的卡車調度場。

巴利公司提出兩個賭場預定地方案，其中一處為「芝加哥論壇報出版中心」。(巴利公司提供)

巴利所提出的兩份方案，都估計將投入160億元，以在預定地點興建賭場、豪華酒店、室內與戶外娛樂中心，以及保留綠地及高級餐廳。

●HR芝加哥：這家公司的賭場，未來將由「硬石國際」(Hard Rock International)管理經營，不過，硬石國際未說明該公司所規畫的賭場預定地點，硬石過去一年積極擴展中西部市場，其中包括已經獲得伊州博彩委員會(Illinois Gaming Board)核可的洛克福德賭場(Rockford Hard Rock)，及剛開幕五個月的印第安納州蓋瑞市的硬石賭場。

●芝加哥瑞維斯(Rivers Chicago)：該公司計畫在麥克米克展覽中心的湖畔展廳興建賭場，並由羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)經營管理。

●瑞維斯78博彩(Rivers 78 Gaming)：預定在緊鄰華埠北邊新開發的78區興建賭場，並由羅許街博彩公司經營管理。

羅許街博彩公司也是芝加哥歐海爾機場旁的「瑞維斯賭場」(Rivers Casino)的經營者。

萊特福特說，很高興有五份高質量的賭場競標計畫，市府期待下一階段的討論，並儘快將世界級的娛樂體驗帶到芝加哥。她說，如果一切順利希望芝加哥賭場可以在2025年開幕營運。

芝加哥市議會於2019年通過允許在該市興建賭場，以增加財政收入，以填補未來市府養老金成本上升所造成的預算 短缺。