供應鏈危機 零售人手缺 芝商家促消費者提早購物

幾乎每一家零售店都貼出徵人告示牌。(特派員黃惠玲╱攝影)

受到全球及美國供應鏈 危機影響，加上幾乎所有商家都人力不足，使得芝加哥 地區的商家在準備迎接年底購物旺季來臨同時，紛紛提醒消費者儘早下單採購年節禮品及相關商品，經營零售店的業者表示，今年年終節日恐怕很難提供「最後一刻購物可節前送達」的服務。

在芝加哥亞伯尼公園區(Albany Park)經營銷售特殊紙張與卡片商店的東主費薇瑞特(Amber Favorite)說， 今年越早下訂單，對店家與顧客來說，都會比較沒有無法如期到貨的壓力，她說，今年最好不要等到最後一刻才下單，因為「可能你想要的商品現在有貨，但不表示未來幾周會順利補貨」，她說，目前整個運輸過程與時間太難預測。

費薇瑞特表示，她的主要供應商位於密西根州，但該廠家目前已經告知存貨很少，為了不讓零售供應斷線，她正在積極尋找其他廠商。她也提到，往年聖誕、新年等節日前，都會提供「最後一刻下單可節前送達貨」的服務，而今年人力不夠加上快遞很難保證準時，因此不會再提供類似服務。

事實上，根據最新的美國人口普查小型企業脈動調查(Small Business Pulse Survey)，全美45% 的商家都面臨國內供應延遲的問題，這項調查在今年1月時的數據顯示，當時只有26%的商家存在相同問題。

該份調查還指出，近25%的企業商家正在尋找新的供應鏈選擇，而六個月前此比例只有14%。

橡樹公園市(Oak Park)的Einnim蠟燭香氛店東主塞爾蒙(Lita Selmon)說，目前店裡四盎司的罐子即將缺貨，「但我現在到處都找不到貨源」。

主持「美國製造者」(Makers of the USA)播客節目的魏牧倫(Kristan Vermeulen)說，雖然各地的在地商家也遇到今年的供需問題，但他仍舊鼓勵消費者多多支持在地商家，一方面減少運輸延遲帶來的困擾，再來還可對在地企業、商店給予實質支持，促進繁榮地方商業。