年節開心大採購 專家教省錢訣竅

芝加哥地區的百貨零售業，均已陸續將年終禮品上架。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情 在今年歲末節日預料將比去年同期改善，專家也預測年底消費者的購物花費將因此比去年增加7％，不過，受到供應鏈危機影響，年底購物旺季的商品折扣預期減少，運輸遞送時間也將拉長，零售專家威廉 斯(Mark Williams)說，儘管採買年節禮品預算 提高，但他仍建議消費者還是應該控制預算，對此他列出六項購物省錢訣竅。

●不要忘記使用優惠劵及線上折扣代碼，尤其現在有很多小程式app都可以協助消費者找到優惠劵。

●利用提供電子郵件拿到消費折扣，很多實體或網路商家都提供了這項優惠，不過，專家建議，不妨創立新的電郵地址，專門作為獲取此類折扣的郵箱，避免不必要的資安危險。

●很多公司行號、家庭聚會都會規畫在年底派對中「交換禮物」，這項活動雖受歡迎，但有不少時候會收到不需要的物品，形成浪費，專家建議應考慮自己是否參加。

●出門時只攜帶大額鈔票，這樣一旦要花錢時，會先三思究竟要不要把大鈔找開，而通常許多人最後都選擇「保留大鈔」而減少花錢。

●不需要花費時間選購且不用額外快遞費的禮卡，仍然是聰明且省錢的贈禮方式。

●考慮以自製禮物取代購買成品禮物。

威廉斯還提供了他友人的今年過節新方式：延後過節，他解釋，他有好幾個客戶都決定將今年的聖誕、新年延後慶祝，尤其是互贈禮物方面，「一般平安夜收到聖誕禮物，但他們決定等到隔年1月中旬再送出聖誕禮」，這樣一來，大家可以趁節日過後，好好選購許多品質佳但價錢便宜許多的商品做為家人禮物，暨省錢還不用擔心節日運輸延遲禮物抵達時間。