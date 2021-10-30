面交連傳變持槍搶劫 芝警：約警局大廳最安全

網路買賣商品已經成為許多消費者習慣使用的購物方式，不少人透過線上出售物品後，買賣雙方直接約定「面交」進行一手交錢、一手交貨，不過，芝加哥 警局指出，近日連續發生「面交」時，買方持槍搶劫賣主的案件，警方呼籲提高警覺。此外，芝市大多數警局允許民眾在警局大廳會面完成交易，必要時大家可多多利用。

芝加哥警局紀錄顯示，老城區(Old Town)連續兩天發生了面交遭搶的案件，其中一宗為21歲的女性於10月21日，依約前往N. Orchard Rd.1600號附近的十字路口，準備將自己透過網上售出的蘋果手機 ，交給要購入的買家。

沒想到她才抵達目的地，兩名男子就將她圍住，其中一人掏出槍枝指著她頭部，另一人則命令受害女交出手機，該女被迫將身上的兩支手機全部交出，兩名搶匪隨即逃逸。

負責偵辦該案的警官威斯特布魯克(Ronald Westbrook)說，兩嫌均為非裔 ，年紀在15到20歲間，身高約6呎，其中一名穿著「Rick and Morty」的運動衫。

威斯特布魯克說，除了上述案例外，該區19日也有類似搶案，他表示，一名20歲的男子在網路上出售他的iPad，雙方約定在老城區的一處街道面交，就在約定時間前幾分鐘，買方突然傳簡訊告知賣方，將委由另名友人前往交款取貨，經受害人確認該「友人」就是站在N. Orchard Rd. 1600號街口的男子，並與其碰面時，另名男子突然出現並掏出手槍，要求賣方交出平版電腦，得手後即從現場逃逸。

該案件的嫌疑人也是兩名18到20歲左右的非裔男性，身高6呎1吋，其中一人穿黑色服裝，另一人穿黑褲子白球鞋。目前警方仍未掌握上述兩宗「面交」搶案的嫌犯信息。

至於如何避免成為「面交」受害者？警方表示，大部分的警局大廳，都開放給民眾作為面交地點，如果有需要者可多多利用。