氣候變化加疫情 感恩節將至 火雞恐供不應求

由於人力、運輸等多種問題，今年感恩節火雞恐供不應求。(pexels)

在伊利諾州丹迪市(Dundee)經營全草農場(All Grass Farms)的東主米科斯基(Mike Milkowski)說，今年農場火雞全部預售一空，目前則僅保留約150隻火雞，提供直接到農場的顧客購買。

全草農場也飼養雞、豬、牛，但10月、11月是火雞銷售旺季，米科斯基說，他的農場規模不大，因此並未遇到一些大公司正面臨的運輸、人力等危機，不過，很明顯的是全美均出現了火雞短缺的問題。

另一家伊州 農場「雙溪農場」(Double Brook Farm)東主麥克納提(Jon McConaughy)說，火雞銷售量比去年同期大幅增加。

食品供應分析師藍伯特(Phil Lempert)說，火雞的需求提高，但供應量卻下降，意味著今年感恩節消費者可能要花更多錢來買火雞，而造成此現象的原因有很多種，包括氣候變化、新冠疫情 等。

藍伯特說，現階段各家廠商都面臨「嚴重缺乏卡車司機」的困擾，沒有足夠的司機，就無法把農場及處理工廠的火雞運送到超市。

全草農場的火雞只在該農場的門市銷售，整個農場的火雞數量約500隻，這些火雞都採取純天然的有機方式飼養，農場大多數都已經預售給老顧客了。

伊州哈里森家禽牧場(Harrison's Poultry Farm)負責人齊默曼(Kyle Zimmerman)說，今年生產火雞的每個環節都變得更困難，特別是勞工，該農場今年訂單比往常要多得多。

齊默曼與他的兄弟在疫情期間接管了這家家族農場， 他說，全國供應鏈問題增加了許多成本，但小農場受到的影響顯然比較小。

考夫曼(Robert Kauffman)在伊州沃特曼(Waterman)經營 Ho-Ka火雞農場，他表示，該農場的問題不在於火雞運輸或供應，而是將火雞去毛的工作，很難找到臨時工。

Ho-Ka農場一年飼養六萬隻火雞，大部分都在11月銷售，往年繁忙期會招聘約100名臨時工幫忙，但他近來才招募不到10人，而全美各地商家、工廠幾乎都貼出「徵人」的告示牌，根據聯邦勞工部 數據，目前全美有1千萬個職缺，但仍有800萬人失業，顯然疫情後，很多美國人重新思考自己的職業生涯。