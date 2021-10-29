芝預算案議會過關 低收戶每月發500元

芝加哥市市長萊特福特(中)宣布167億新年度預算案通過，美亞協會劉紅(右一)也應邀出席了說明會。(芝加哥市長辦公室直播截頻)

芝加哥 市議會27日通過芝加哥市市長萊特福特提出的2022年預算 案，總額達167億元的經費，主要包括聯邦新冠疫情紓困金的運用配置，其中包括撥出3150萬元，每個月發給5000戶低收入家庭500元的基本收入，此外，該預算案也通過改採全國消費者指數標準來計算通貨膨脹率，並依此調高該市房地產 稅。

50名區長以35：15的票數通過該項預算案，而針對芝加哥市提高房地產稅的方案，區長們則以32：18的票數過關。

167億的資金中，有將近20億為來自聯邦的疫情紓困金，這筆經費將主要用作「增加可負擔住屋」、「解決遊民問題」、「投資控制氣候變化」等領域，其中兩億將撥作遊民基金，6700萬作為強化與改善心理健康項目經費，還有3150萬元做為低收入家庭的每月基本收入，為期一年。

萊特福特說，疫情與持續的暴力活動，對多年來受到忽視的社區造成嚴重損害，因此「我們必須站在最弱勢的居民、老人、流浪漢、癮君子、失業者的一邊」。

她也提到，市府新年度的預算赤字約為7億3300萬元，她有信心可以在不大幅增稅及提高一些費用的情況下，彌補經費缺口，根據指出，市府計畫通過新企業基金投資的5630萬元來縮小赤字，此外，透過節約與提高效率取得2.982億款項，而其他4.911億則是從新增收入獲得。

獲得區長支持的房地產稅調漲計畫，將採取新的通貨膨脹率標準，來自動調高房地產稅金。

萊特福特主政的當局，將放棄選用聯邦機構專為芝加哥地區算出的通膨指數，來作為新年度調漲地稅的基準，而改用來自勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的全國消費者指數，計算芝市屋主必須增加支付的地稅額度。

假使採用舊制計算法，芝加哥市的地稅調漲幅度為0.9%，總金額為1470萬元，但依照新制計算的話，該市屋主的地稅將調高1.4%，也使徵稅總額增加到2290萬。

上述新制實施後，明年芝城房價25萬元的單位，每年的地稅將提高18元，另外計畫做為支付資本支出的2500萬元的增收稅金，還將使擁有該價位的屋主，需額外增付每年19元的地稅；萊特福特還將對新的物業增稅2860萬元，這三項地稅的新增收入，總計達7650萬元。

美亞健康協會主任劉紅27日也出席了萊特福特的預算案通過說明會，她說，感謝市府重視心理健康及其他相關項目，新年度撥出許多經費給社區改善與提升健康品質。