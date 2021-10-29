芝市新一輪小企業疫情補助 11月12日截止申請

芝加哥 市即日起推出新一輪「小企業疫情 補助計畫」(Chi Biz Strong)，這項經費達2200萬元的補助，將開放給年營業額不到300萬元的工商業主申請，每名可獲得5000到一萬元不等的津貼，而餐館東主還可另外申請5000元的戶外用餐補助(Outdoor Dining Grant Program)。

上述兩項補助申請截止日均為11月12日。現階段未獲得任何政府疫情補助的小業主將優先獲得撥款，此外，低收入 區的商家、業主也將列優先對象，其他符合資格的申請者則以抽籤方式決定最終補助名單。

芝加哥市政府表示，小企業疫情補助計畫旨在幫助疫情期間遭受損失的小企業業主恢復生意，幫助社區非營利機構重新正常運轉，補助金額視申請者的營業收入而定，每名可拿到5000元到一萬元。

申請該補助計畫的資格：年營業不到300萬元的小企業；疫情導致收入降低或開支增加，此外，50%的補助將優先撥給中低收入社區。

申請文件：業主有效身分證件(駕照、州身分證、護照等)；商店地址在芝加哥市的營業執照，或其他有商家名稱、地址的銀行帳單、稅表；2020年完整稅單；公司帳戶近期銀行帳單；W9表。

至於戶外用餐補助計畫，凡年收入低於300萬的餐館、酒吧均符合申請資格，業主遞交申請經審核通過後，可拿到5000元的補助，作為購買戶外家具、個人防護設備之用。

「小企業疫情補助」及「戶外用餐補助」申請詳情，可查詢官網：https://reurl.cc/emVMEQ。