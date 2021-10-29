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伊州托兒所員工 12月3日前須打新冠疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克發布行政命令，要求托兒所工作人員必須施打新冠疫苗。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州長普立茲克發布行政命令，要求托兒所工作人員必須施打新冠疫苗。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克發布一項行政命令，規定只要在持有伊州核發執照托兒所工作的人員，必須在12月3日前，接種第一劑新冠疫苗，否則必須每周接受新冠病毒檢測。

伊州估計全州將近2900家托兒所，領有伊州兒童與家庭服務廳核發的營業執照，工作人員則約有5萬5000名。

伊州早在9月19日，就將公立學校附設托兒所工作人員納入必須施打疫苗的範圍，而州長新的行政令，等於將原來未受規範的私營托兒所也包括在「強制疫苗令」內。

普立茲克目前還在努力爭取全州規模最大的雇員工會─美國州、郡、市級雇員聯合會(American Federation of state, County and Municipal Employees Council)，接受他提案的「州立監獄與其他集會場所工作成員的施打疫苗規定」。

托兒所的新出爐疫苗規定，將要求工作人員最遲必須在12月3日前，施打第一劑新冠疫苗，並在明年1月3日前打完輝瑞或莫德納疫苗的第二劑。

如果沒有按照上述截止日期接種者，則必須每周接受病毒檢測。

普立茲克說，疫苗為人們提供了保護生命的機會，並使社區裡無法接種疫苗者，例如嬰兒、幼兒以及未達年齡資格施打疫苗的兒童更安全。

聯邦衛生機構預計下周將通過給予五到11歲的兒童接種新冠疫苗，但不到五歲的小小孩，估計最快要到明年才有機會施打新冠疫苗。

伊州托兒所從今年8月起，就規定凡兩歲及以上者都必須在室內戴上口罩。

疫苗 伊州 工作

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