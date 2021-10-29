11區區長唐信詐貸案 明年2月1日開庭

11區區長唐信。(本報檔案照片)

聯邦法院法官27日重新排定11區區長唐信(Patrick Thompson)的刑事審判日期為明年2月1日，轄區內有許多華人居民的唐信，因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄 銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，說謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款 利息。

唐信原定於18日出庭受審，該日期距離聯邦大陪審團裁決他填飽虛假納稅申報單，及向聯邦存款保險公司(federal Deposit Insurance Corp.)說謊不到六個月，檢察官 後來在10月12日提出緊急動議，要求推遲審判日期。

檢察官稱推遲原因是因為首席檢察官的家庭成員住院，上周法院針對此動議舉行聽證會，檢察官當庭告訴法官瓦爾德拉馬(Franklin Valderrama)，3月份的庭審日期與另一場庭審撞期，唐信的辯護律師蓋爾(Chris Gair)則告訴法官，檢察官提出延至5月再開庭的建議「絕對不可能接受」。

瓦爾德拉馬27日於庭審日期聽證會中裁決，宣布該案延至明年2月1日開庭。

唐信是芝加哥兩位任期最久的老戴利(Richard J. Daley)與其兒子戴利(Richard M. Daley)的外孫及外甥，唐信的妻子凱瑟琳是橋港區一所學校的副校長，他也是牽涉華盛頓聯邦儲備銀行案中最高職位的官員。

聯邦監管機構是在2017年12月關閉了華盛頓銀行，銀行遭停業前兩周，該銀行總裁簡巴然(John F. Gembara)被發現在其朋友兼銀行客戶麥查克(Marek Matczuk)位於公園脊(Park Ridge)的百萬豪宅主臥室中上吊死亡，麥查克共向該銀行貸了五筆貸款，總額約180萬元。

根據指出，唐信是以購買位於密西根度假屋的名義，向華盛頓銀行拿到貸款，但當局發現，他與妻子在過去幾年雖然從未支付這筆貸款的利息或本金，卻每年仍在報稅時，扣除了數千元的利息支出。