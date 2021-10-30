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伊州州務卿辦公室外展便民服務大受歡迎！11月2日華埠希林藝術中心繼續為民眾更換駕駛執照及身份證

本報芝加哥訊
芝加哥南華埠永活街2354希林藝術中心服務現場，歡迎有需要民眾11月2日前往辦理！
芝加哥南華埠永活街2354希林藝術中心服務現場，歡迎有需要民眾11月2日前往辦理！

伊州州務卿杰西懷特（Jesse White）辦公室外展服務團隊10月28日在芝加哥華埠永活街2354希林藝術中心，馬不停蹄的為近百華埠社區民眾現場辦理伊州身份證更新和申請，以及更換駕駛執照服務和有關的咨詢服務。州務卿辦公室外展便民服務廣受大眾歡迎！免去了大家從預約到前往市中心州務卿辦公室長時間的排隊等候辦理證照的辛勞。

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（ Sam Ma）表示，由于10月28日前往辦理身份證更新和申請居民眾多，為照顧部份沒有及時辦理身份證和駕駛執照更新和申請民眾，州務卿辦公室外展團隊將于11月2日（星期二）上午十時至下午二時繼續在芝加哥南華埠永活街2354希林藝術中心為華埠社區民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請，或更換駕駛執照服務及有關的咨詢服務。

首次身份證申請者需呈交身份證明文件 (護照，綠卡或工人卡等) 及地址證明文件 (水費單，電費單，煤氣單或銀行月結單等)核對。外展服務不包括真實身份證(REAL ID)申請或更換。請攜帶所須文件到場辦理。

 

華埠 伊州 芝加哥

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