美中地區舉辦華裔老兵國會金質勛章頒獎典禮

同源會芝加哥分會會長林寶嫦（前排左四）與出席頒獎典禮社區人士及義工合照。

美中地區150位二戰華裔 退伍老兵日前獲頒國會金質獎章。這個由同源會芝加哥 分會日前在芝加哥中國城南富麗華大酒樓舉行的華裔老兵國會金質勛章頒獎典禮中所頒發的獎章是美國 最高平民獎項。來自美中地區十几個州的59個家庭近160人參加了頒獎典禮，共同見證了華裔軍人授勛“國會金質獎章”的曆史時刻。頒獎典禮由同源會汪洪波主持，同源會芝加哥分會會長林寶嫦、同源總會會長陳孟儀（Melanie Chan）出席并發表致辭。

林寶嫦致辭介紹，二戰期間大約有二萬多華人參戰, 年齡都在90以上，能聯絡到的軍人后裔也只有數千人，并且分布在全美各地，目前仍健在的華裔老兵為數不多。林寶嫦說，這次在美中地區頒發的獎章共計150枚，當天到場領取獎章的59人中，除了2位華裔二戰退伍軍人、4位退伍軍人遺孀，其他的參會者均是軍人后裔。另外有91枚獎章將寄給沒有到場的得獎者。林寶嫦表示，同源會之所以耗費三年多來准備今天的頒獎典禮，建立“美國二戰華裔退伍軍人表彰計划項目”，與許多慷慨捐助者合作，是為了確保每位經過驗證的華裔退伍軍人或近親都獲得官方復制的金質獎章，讓每一位二戰華裔軍人在戰場上的付出都能得到認可。

同源總會會長陳孟儀（Melanie Chan）發言表示，《排華法案》阻止了非美國出生的華裔美國人獲得美國國籍，在當時排華法案背景之下，二戰華裔退伍老兵依然參軍上戰場為捍衛美國做出貢獻，他們的貢獻和犧牲早就該受到表揚。伊州國會參議員譚美（Tammy Duckworth）、同源總會會長熬錦賜（Edmond Gor）、美國退休陸軍少將陳紹章（William S. Chen）、陸軍退役將軍斯蒂芬湯姆（Stephen Tom）、芝加哥第25區區長盧漢士也在線上對獲獎的二戰華裔退伍老兵及家屬表示了祝賀。

據陸軍退役將軍斯蒂芬湯姆介紹，國會金質獎章設計為一式兩份，一份由純金制成，被永久展出於史密森尼美國曆史博物館（Smithsonian Museum of American History），另一份現場頒發的6盎司金質獎章，由退伍軍人或家屬收藏。此外，伊州聯邦國會議員丹尼戴維斯（Danny K. Davis），伊州華裔眾議員馬靜儀（Theresa Mah），華裔退伍軍人會會長、前美軍中校Phil Chan到場并發表了致辭。他們認為，這份遲到的榮譽是由國會向二戰華裔美國退伍軍人授予的最高榮譽，是對其在二戰期間為美國做出貢獻的肯定。

退休陸軍少將李錦發（Robert G.F. Lee）來到現場獲頒了國會金質獎章。李錦發說，通過頒發國會金質獎章來表彰參加第二次世界大戰的邊緣化群體是國會的傳統，向二戰華裔退伍軍人頒發國會金質獎章意味著將二戰的曆史敘事划上句號，并確認、表彰二戰華裔退伍老兵的愛國精神。

在獲獎老兵中，有一位名為“Lew Yee June”的士兵。他沒有任何家屬到場，他的獎章由第二次世界大戰第103步兵師協會財長Patricia女士代為領取。據介紹，1943年，Lew Yee June在芝加哥參軍，在法國戰場上為了掩護了其他戰友，用身體擋住手榴彈，英勇犧牲。

此外，為芝加哥中國城社區作出過巨大貢獻的兩位越戰老兵 Thomas Lee和 Herman Wong也在典禮上分別獲得最杰出獎和最佳領袖獎。由於Thomas Lee在去年因癌症過世，他的家屬將獎章捐獻給了美中華裔博物館。

此前，華裔是美國唯一一個參加過二戰，卻沒有得到美國官方認可的族裔。在美洲同源會（C.A.C.A.）的提議和領導力推下，《美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案》於2018年12月20日頒布成為法律。經過多年的努力，大約有2萬名華裔二戰軍人獲得國會金質獎章。美洲同源會芝加哥分會給美中地區近150位華裔老兵頒發這項非軍事最高榮譽，其中59位華裔老兵或其近親來到周六活動現場。