國際連鎖企業波霸奶茶老虎堂登陸大芝加哥地區- 招聘會

澳門連勝店Coelho do Amaral。

千呼萬喚，眾目期待的國際著名品牌Tiger Sugar老虎堂波霸奶茶，即將於UIUC， Champaign, 及大芝加哥 華埠廣場開業，两嶄新據點即將由老虎堂引爆購買熱潮，敬希顧客留意。

老虎堂 Tiger Suger期待與你一起共創美好未來，現高薪誠聘全職儲備幹部及兼職員工。自信工作負責，具雙能力，或有經驗者，老虎堂可高薪優先聘用。受聘用員工，如果表現良好，可提升為公司幹部，可直接享公司福利，入股分紅，有意者可電630-903-3877查詢入職事宜。

老虎堂Tiger Suger 黑糖專壳是一個發源於台灣 的國際連鎖甜品企業。老虎堂創業理念，是要讓全世界同時經由味覺和視覺品嚐到最頂級風味的台灣波霸珍珠奶茶。經十多年的潛心研發，老虎堂認為，甜品是最具休閒與療癒、放鬆感的食物，老虎堂並非一般的手搖茶飲，他們獨創全球，是第一個「喝」的甜品。老虎堂想傳遞給世人的是，台灣濃濃的人情味與源源不絕的休閒甜品創意美學。

老虎堂最具特色是虎糖特色 Feature Of Product-世界首創「喝」的甜品，台灣波霸珍珠奶茶視覺系飲品「糖」是甜品核心要素，隨著全球健康生活的趨勢，美味卻「更營養、更健康、無負擔」，已經成為全球的飲食潮流，黑糖不但是台灣懷念的古早味，更有著豐富的礦物質與維生素等多種營養，加上一股獨特的香氣，是一種吃過就難以忘懷的臺灣風味。除了口味獨特，兼顧美感與療癒與視覺交融的虎紋，更能讓人一邊喝一邊放鬆心情，彷彿有一股魔力，吸引人一而再、再而三品嚐。

老虎堂用料上成是以鮮奶取代奶精，及現煮波霸，為的是提供香醇濃厚奶香口感和超Q彈波霸，讓你更能享受飲品的同時身體攝取營養減低負擔。

杖著老虎霸氣，威勢席捲東南亞 多地，老虎堂已正式登陸北美中部，芝加哥老虎堂將於今年12月中，和大家共渡聖誕。喜歡老虎堂產品朋友，可親臨https://tigersugar.com/，獲取更多訊息。