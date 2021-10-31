美亞健康協會正式開始奧巴馬保險申請！

奧巴馬保險 申請開放期從2021年11月1日到2022年1月15日。美亞健康協會今年將提供3個地點協助申請：唐人街地址：230 W Cermak Rd, 2nd Floor, Chicago, IL 60616，35街 (新址) 3500 S Morgan St, Chicago, IL 60609，Aurora (新址) 4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504，美亞的保險顧問將提供面對面或線上的申請協助。您可以打電話312-225-8659 或 312-225-6806，或來美亞辦公室（230 W Cermak Rd, 2nd floor, Chicago, IL 60616）預約。美亞還將通過微信提供線上表格供客戶填寫申請預約，預約名額有限，不要錯過機會！辦公時間：周一到周五，上午9點到下午5點。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康 咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織，醫療提供者，學術機搆，政府公共健康部門和志願者等都有合作。

美亞健康協會目前擁有多個服務部門，包括健保與健康檢查部門：230 W. Cermak Rd, 二樓，Chicago，312-225-8659。美亞心理健康診所：238 W. Cermak Rd, 二樓 2A，Chicago，312-285-2287。美亞找工作部門：238 W. Cermak Rd, 三樓 3B，Chicago，312-225-8659。以及美亞西郊辦公室：4360 E New York St, Room 105, Aurora, IL 60504。有關美亞健康協會詳情，請訪問網站: www.maha-us.org。