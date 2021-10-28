明州台灣線上圖書館 麥莉教寫童詩回響大

明州台灣線上圖書館舉辦「想想一首我的詩」線上活動，邀請台灣知名童詩作家麥莉分享童詩創作。(螢幕截圖)

明州台灣 線上圖書館 日前舉辦第11屆漢字節「想想一首我的詩」線上活動，邀請台灣知名童詩作家麥莉分享寫詩教學的經驗、童詩欣賞與寫詩的秘訣，使大人和小孩都能把觀察到的事物或心境以簡短、富含童趣的文字記錄下來，讓生活變得更有詩意。

麥莉從事兒童文學教育多年，深信開發學生寫詩潛能最好的方式就是鼓勵。麥莉在小學任教28年來，常有學生家長驚訝地發現孩子因她指導而作文進步神速。麥莉說，教學生寫詩有竅門，她也從孩童純真寫作中獲得回饋，並享受教學樂趣。

麥莉在活動中無私分享寫童詩的入門知識，使從未寫過詩者也躍躍欲試。麥莉說，不管詩的主題是什麼，趣味的童詩都能叫人回味無窮，她提到，童詩是一種文字精鍊優美的文學，寫作方法有直述法、聯想法、擬人法、圖像法、設問法、呼告法等。

麥莉在課堂上教寫童詩，會先給孩童一個鮮活的畫面，使他們進入想像的空間，再引導他們以自己的語言，精簡描述後，指導孩子把內容剪裁成「詩」。

麥莉也帶大家欣賞多首她與學生創作的詩，同時鼓勵大聲朗讀、欣賞詩意。她歸納寫詩的十個要訣：有畫面、誇示法、擬人化、反差大、有韻味、有詩眼(觀察詩中最重要的詞句並找出表達主旨)、善用疊字、頂真與排比、聲音與動作的狀聲詞和童趣。

另外，麥莉還用詩教導幼兒認字、學習韻腳、結合發音教學、以圖片輔助理解、依據已認知的字造句、畫出句子的意境， 幼童不知不覺就被開啟認字與寫詩的興趣。

台灣線上圖書館為了推廣中文正體字的使用，將延伸活動徵求詩作並編輯成電子書，收件截止日期為12月2日，參加者有機會抽獎得Amazon禮券50元。詳情可上網：bit.ly/3GmNhRl。