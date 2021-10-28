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芝加哥公校學生人數 新學年銳減萬名

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公校學生人數新學年銳減萬人。(CPS臉書)
芝公校學生人數新學年銳減萬人。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)27日公布新學年學生註冊人數，報告指出，今秋入讀CPS的學生總數為33萬411人，比去年同期遽降一萬人。

芝加哥公立學校系統執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，他在2003年就讀芝加哥公校時，學生總數高達44萬名左右，「我從來沒有想到CPS學生數會掉得這麼快」，他表示，目前不但是要檢視現階段的問題所在，更要分析掌握未來五年的公校發展趨勢。

與上個學年比較，CPS當時學生數有34萬658人，新學年學生總數僅剩33萬411人，跌幅為3%，而疫情之前的2019-2020學年，芝公校學生人數有35萬5156人。

CPS的統計數據顯示，幼稚園學前班(prekindergarten)與小學生註冊人數減少最多，而包括皮爾森(Pilsen)、小村(Little Village)、林肯公園(Lincoln Park)的該類學生降幅最大，其中前兩個緊鄰芝加哥華埠，也是芝城聚居拉美裔最多的社區。

CPS因經過確認估計，新學年不再入讀的風險學生名單多達10萬人，公校官員擔憂學生減少幅度惡化，各校紛紛通過家庭訪問、電話聯繫等方式，與每名學生取得聯繫，因此成功挽回不少學生返校讀書。企業數據策略部門的執行主任肯普納(Sara Kempner)說，該學區對於能將上述名單中的學生，有效說服返校就讀的績效「引以為豪」。

學生註冊總數提高的年級，則以11、12年級，還有學前幼幼班(preschool)為主；學生族裔比率，分別為拉美裔47%、非裔36%、白人11%，及亞裔4%。

馬丁內茲說，公校是以新學年開學第20天的學生人數作為統計基礎。

今年秋天把兒子從芝加哥公校轉到私立學校就讀的家長康寧漢(Kristin Cunningham)說，把小孩送到私校讀書，是希望未來四年孩子可以接受穩定且持續上實體課的教育，「芝公校因為老師罷工或威脅停課而無法做到這一點」，她表示，CPS與芝加哥教師工會一直存在爭議關係，讓家長不安。

公校 芝加哥 公立學校

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