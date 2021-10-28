預防兒童誤吃大麻糖 成人須嚴把關

針對大麻 糖果流入市面，恐造成孩童於萬聖節 期間誤食的問題，伊利諾州檢察長辦公室提出四大建議，以幫助消費者保護兒童避免服用大麻產品。

●成年人必須採取強而有力的預防措施，確保孩童無法接觸到任何含有大麻的產品。

●父母及監護人必須和孩子(包括年輕人)討論相關大麻產品，或其他含有有害成分產品的危害與風險，同時提出一些指導方針。

●大麻產品只能從州府核可的企業、商家購買，因為這些據點出售的商品，均經過政府核實了成分與來源，並確認產品已經通過政府把關機構的檢測標準。

●大麻產品不應通過聲稱可直接發貨的網路平台上購買。

該辦公室表示，一旦發現有非法大麻糖，或懷疑孩子吃下大麻糖，請立即與伊州 毒品控制中心(Illinois Poison Control Center)聯繫，熱線電話(800)222-1222。

在伊州擁有多家合法大麻銷售店的Cresco Labs發言人伊爾克斯(Jason Erkes)說，他們絕對不會出售任何故意模仿一些糖果品牌包裝的可食用大麻產品，而且他們的商品全部都採用防止兒童不小心打開的密封包裝，此外，每個產品上都有明確的成分說明。

他也提到，100毫克的10顆大麻糖，要價40到50元，而一包一般糖果只要2.99元，「我很懷疑真的有人會下重本把大麻糖當作萬聖節分發的糖果」。

伊州娛樂性大麻從去年1月1日起合法化，加上之前就已經合法開賣的醫藥用大麻，去年一整年伊州大麻的銷售額高達10.3億元，今年的業績更佳，到9月份為止，已經賣出13億的大麻產品，其中9970萬元的營業額來自娛樂性大麻。