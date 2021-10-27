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芝公校學童打疫苗 有機會獲百元獎勵

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥衛生局局長亞瓦迪與芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)，26日聯合舉行「兒童疫苗施打」說明會，亞瓦迪說，芝市預計下周開始為五到11歲的兒童施打新冠疫苗，屆時只要在衛生局或芝公校舉行的接種活動中施打疫苗學生，均可獲得100元獎勵，她也提醒，大多數的接種地點，父母必須陪同在場。

亞瓦迪表示，依照目前聯邦正在緊鑼密鼓審核輝瑞兒童疫苗的進度，預計11月上旬就會展開對五到11歲兒童的疫苗接種，芝加哥市將在兒科診所、醫院、藥局、社區活動以及CPS與衛生局設立的接種站，為符合資格的兒童施打新冠疫苗。

她解釋，兒童輝瑞疫苗的成分與大人相同，但劑量約只有成人的三分之一；她也提到，只要在公校、衛生局推出的疫苗施打活動接種的孩童，均可獲得100元獎勵，但補強針則不包括在獎勵範圍內。

亞瓦迪提醒，絕大多數的兒童施打站，都要孩童父母、監護人在場，除非設於芝加哥公立學校內的接種中心、學校保健中心，不過，上述場合儘管大人不需在現場，仍須事先簽署接種同意書。

對於有家長至今仍質疑疫苗後遺症的情形，亞瓦迪解釋，有些人存有「再多等幾年，觀察疫苗沒有其他後遺症後再施打」的想法，但其實是錯誤的，「疫苗的後遺症，一般幾天內就會出現，因為疫苗留在身體內的期間有限，幾年後身上疫苗早就消失殆盡，不可能還會出現後遺症」，她說，後遺症的說法並不存在，但目前每天都有人因為感染新冠病毒死亡卻是實際發生。

有關芝加哥市兒童疫苗的施打詳情，可查詢官網：www.chi.gov/covidvax。

疫苗 芝加哥 公校

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