進店就開搶 芝加哥高端名品店頻遭劫

芝加哥警局公布搶匪進入名店劫走陳列商品的監視影片。(芝加哥警局影片截圖)

靠近芝加哥 購物大道「壯麗一英哩」附近的高端名牌商店，近來頻頻成為劫匪作案目標，芝加哥警察 局日前公布了一段搶匪在其中一家名店打劫情形的監視影片，希望民眾提供破案線索。

(影片來源：芝加哥警局)

芝加哥警局指出，該案發生在10月11日下午2時54分，從影片可以看到一名男性嫌犯先獲准進入位於800 North Michigan的名店Bottega Veneta後，又將店門打開讓另一名同夥入店，待店員發現異狀，已經來不及阻止兩人迅速收刮陳列在商品櫃上的名牌包，並於得手後逃逸。

警局說，該案編號為JE-406228，如有任何線索，可撥打(312)744-8263。

根據警局紀錄，這家Bottega Veneta已經不是首次遭搶，9月20日下午4時左右，該店店員開門讓一名男性顧客進入後，沒料到該名男子身後跟著其他11名男性一起擠入該商店，短短幾分鐘內，劫走該店35個手提包，這些包包每個價格好幾千元，這些嫌犯得手後，搭乘在門口接應的兩台車輛逃逸。

警局指出，附近多家名店也有同樣遭遇，例如10月13日芝加哥聖羅蘭店(Saint Laurent, 11 East Walton)在中午11時27分，遭約10名年輕竊賊闖入店內，偷走總值約3.5萬的名牌商品，其他包括Dior、Ikram、Gucci也都曾經受害。

今年8月時，一名73歲任職於北密大道名品店Salvatore Ferragamo(645 N. Michigan)的警衛，還被一群入店搶劫者毆打倒地。