進店就開搶 芝加哥高端名品店頻遭劫
靠近芝加哥購物大道「壯麗一英哩」附近的高端名牌商店，近來頻頻成為劫匪作案目標，芝加哥警察局日前公布了一段搶匪在其中一家名店打劫情形的監視影片，希望民眾提供破案線索。
(影片來源：芝加哥警局)
芝加哥警局指出，該案發生在10月11日下午2時54分，從影片可以看到一名男性嫌犯先獲准進入位於800 North Michigan的名店Bottega Veneta後，又將店門打開讓另一名同夥入店，待店員發現異狀，已經來不及阻止兩人迅速收刮陳列在商品櫃上的名牌包，並於得手後逃逸。
警局說，該案編號為JE-406228，如有任何線索，可撥打(312)744-8263。
根據警局紀錄，這家Bottega Veneta已經不是首次遭搶，9月20日下午4時左右，該店店員開門讓一名男性顧客進入後，沒料到該名男子身後跟著其他11名男性一起擠入該商店，短短幾分鐘內，劫走該店35個手提包，這些包包每個價格好幾千元，這些嫌犯得手後，搭乘在門口接應的兩台車輛逃逸。
警局指出，附近多家名店也有同樣遭遇，例如10月13日芝加哥聖羅蘭店(Saint Laurent, 11 East Walton)在中午11時27分，遭約10名年輕竊賊闖入店內，偷走總值約3.5萬的名牌商品，其他包括Dior、Ikram、Gucci也都曾經受害。
今年8月時，一名73歲任職於北密大道名品店Salvatore Ferragamo(645 N. Michigan)的警衛，還被一群入店搶劫者毆打倒地。
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