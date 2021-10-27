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「城市不安全」致商家卻步進駐芝加哥商圈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝第二區區長霍普金斯表示，持續發生的商店竊盜與搶劫，是導致北密大道很難吸引新企業入駐的主因之一。(特派員黃惠玲／攝影)
芝第二區區長霍普金斯表示，持續發生的商店竊盜與搶劫，是導致北密大道很難吸引新企業入駐的主因之一。(特派員黃惠玲／攝影)

曾經是品牌爭相進駐的芝加哥北密西根購物大道，如今招商難度年年升高，除了疫情催化商家結束營業外，伊利諾州零售商商協會(Illinois Retail Merchants Association)執行長卡爾(Robb Karr)說，新的零售企業遲疑進駐芝城最熱鬧的商圈，與芝加哥持續發生商店竊盜與搶劫，導致人們形成「芝市不安全」的印象有密切關聯。

卡爾說，全美國現在對芝加哥的印象就是「這個城市不是非常安全」，而這種想法源自於市區時常發生的搶劫、偷竊及其他治安事件，「這些不斷發生的犯罪，對芝加哥、伊州的銷售稅收入都帶來很大打擊」。

芝加哥警方日前才發出警告，提醒顧客、商家留意搶劫案件，卡爾說，其中嫌犯不少都是10多歲的青少年，這些歹徒直接進入商店內，搶劫商品架上的商品，但警方幾乎毫無線索，破案機率也不高。

芝加哥第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，上述現象是一個非常嚴重的問題，且必須儘快解決，他說，許多房仲業者都提到，有意租賃黃金商圈店面的業主，都會主動問到「芝加哥如何因應竊盜搶劫商店的問題」，霍普金斯說，這些搶劫嫌犯、團夥至今幾乎沒有受到任何懲罰的繼續我行我素，「我也不知道該如何回答房仲業的提問」。

事實上，搶劫商店的情形，並不侷限於北密購物大道，日前上班時間，就有三家市區的7-11連鎖超商遭持槍搶劫，霍普金斯說，州檢察長辦公室應與警察局更緊密合作，據他所知，州檢察官幾乎都不會起訴一般的偷竊罪犯，「我們必須考慮起訴這類犯罪分子」。

庫克郡州檢察官辦公室對此表示，該陳述並非事實，檢察官辦公室今年迄今已經在包括北密購物大道等郵遞區號60611的範圍內，提控了38宗零售竊盜案件，最終有18人重罪成立，其中起訴了十人，定罪了六人。

庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)，早在她2016年首次當選該職務後，就將零售偷竊重罪的竊取財物金額提高到1000元，福克斯說，此作法是為了減輕檢警處理輕罪的人力與工作負擔，而此舉施行後也意味著，假使偷竊金額不到千元，儘管警方予以逮捕，幾乎都可以很快獲得釋放。

芝加哥 檢察官 庫克

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