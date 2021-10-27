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4家店空1家 芝加哥黃金商圈好景不再

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市環區店面空置率達26%，市府曾於今夏在該區推出「行人購物區」，企圖吸引消費人潮回流。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市環區店面空置率達26%，市府曾於今夏在該區推出「行人購物區」，企圖吸引消費人潮回流。(特派員黃惠玲／攝影)

這幾年早就飽受網路購物市場衝擊的芝加哥商圈實體店，經歷過去一年多的疫情挑戰後，包括環區(Loop)以及北密西根購物大道兩大黃金商圈的店面空置率，更出現大幅飆漲，其中環區平均四家店面就有一家空置，比率高達26%，而北密大道的商店空置率，也從2019年的11%，增長到今年的19%。

北密大道為芝加哥最著名的購物街，在這段稱為「壯麗一英哩」(magnificent mile)的街道上，幾乎國際名品店與大型連鎖服飾公司，均在該路段設置了旗艦店，然而近年隨著網路購物興起，多家零售實體店的業績大不如前。

該路段最近結束營運的零售據點，包括四年前風光開幕的芝加哥優衣褲(Uniqlo)、迪士尼(Disney)芝加哥旗艦店，而空置多時的原梅西百貨(Macy's)北密大道店，至今仍無新業主入駐。

此外，北密大道上多處面積較大的賣場，在前租客退出後，幾乎也很難找到新的業主接手，例如樓高三層的Gap旗艦店、兩層樓的Forever 21的前店址，雖然都位於北密大道上的黃金位置，但至今仍然沒有新的商店承接開業。

芝加哥商會(Chicagoland Chamber of Commerce)主席拉溫(Jack Lavin)說，疫情對於北密大道商圈帶來的最大挑戰，就是當年針對某些品牌打造大面積賣場的租賃市場大幅萎縮。

「北密大道是芝加哥式的經濟引擎，幾乎全市兩成的工作崗位都是來自於該商圈」，拉溫說，該商圈一年產生的銷售稅達1.8億，也是全市創造最高銷售稅收入的區域。

事實上，芝城商圈店面空置率的問題，不僅存在於北密大道，同樣也聚集許多零售店的環區，情況更為悽慘，統計顯示，環區的店面空置率高達26％，而該區在2015年時的空置率僅10%。

房產仲介習格爾(Todd Siegel)說，要把疫情期間建造推出的大樓一樓店面出租，是房仲業現在面臨的一大挑戰，他也提到，尤其是消費者購買習慣與模式出現變化。

習格爾與拉溫都表示，「創新」是目前房產業認同可能解決空置率過高問題的方針之一，例如吸引更多的實驗性概念商店，將食物、酒吧、產品展示均規畫在同一零售空間，讓消費者有興趣前往現場感受新的購物經驗。

芝加哥市府也推出「市中心復甦路線圖」(Central City Recovery Roadmap)計畫，希望能夠藉著加快發放餐館牌照、分割大空間為較小零售店等多元措施，協助市中心商業振興。

芝加哥 疫情 梅西百貨

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