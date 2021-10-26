芝加哥鼠患嚴重 連續7年蟬聯全美榜首

芝加哥連續第七年名列全美最多鼠患的城市。(pexels)

雖名列美國 中西部的最大城市，然而根據美國蟲害防治專門公司Orkin的最新「鼠患之都」排名，芝加哥 第七度蟬聯全美榜首，Orkin並指出，疫情迫使許多餐館、企業關閉，導致殘存及丟棄浪費的食物減少，使得包括芝城在內的各都市中老鼠，為了搶奪有限食物，出現「不尋常」或「攻擊性」的行為。

Orkin昆蟲學專家霍特爾(Ben Hottel)表示，隨著人們恢復正常活動，動物的食物供應也會增加， 「嚙齒動物是憑嗅覺發現食物與居所的專家，經過一年多的資源短缺，老鼠發現一般住宅是牠們寄居的理想場所，而一旦牠們定居下來，就能迅速、大量繁殖。」

Orkin列出2021年鼠患之都的前50名城市，其中第一到第十的都市，分別為芝加哥、洛杉磯、紐約 、華府、舊金山、巴爾的摩、費城、底特律、丹佛、克利夫蘭。

該排行榜是根據2020年9月15日到2021年9月15日間，Orkin所接到的要求處理鼠患問題，包括一般住宅與商戶企業的新客戶總數而做出排名。

Orkin警告，嚙齒動物能夠咬斷電線、水管及煤氣管道，在家中與周圍地區造成「巨大破壞」，這些動物還可能攜帶導致食物中毒或鉤端螺旋體病(Leptospirosis)的病原體，以及漢坦病毒(Hantavirus)及溫疫等疾病。

這家專業除鼠及昆蟲的公司也提出多項防範鼠患建議：

●把食物儲存在金屬或玻璃容器內。

●清理諸如紙板之類的雜物，以防止嚙齒動物咀嚼與築巢。

●保持環境清潔，尤其是太高的雜草及堆積的木材，都是老鼠等類動物居住的理想場所。

●注意牆板與牆壁是否出現嚙齒動物糞便、挖洞及摩擦痕跡。

●尋找老鼠可能的入口，並儘早封住任何裂縫、洞口。