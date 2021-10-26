降雨、強風席捲 大芝加哥多地傳災情

強風降雨襲擊芝加哥，華人聚居的橋港區24日晚間也傳出大樹倒塌造成災情。(11區區長辦公室提供)

連續兩天的降雨，造成芝加哥 部分地區淹水，氣象預報顯示，25日雨勢持續外，又加入強風吹襲，到25日中午為止，仍有數千戶家庭停電，包括歐海爾機場 、中途機場則有250多架班機取消起降。

國家氣象局芝加哥辦公室表示，歐海爾機場氣象站25日上午的雨量已經累積達2.26吋，而芝加哥南郊與西郊的降雨量更達到3到4吋以上，其中橡樹草地市(Oak Lawn)累積降雨高度為4.31吋。

降雨在25日下午逐漸停歇，不過，沿著密西根湖畔的風勢持續，最高風速每小時或達50哩，湖畔也將出現12到16呎的湖浪，芝公園管理局已經關閉所有湖畔步道。

ABC7頻道的氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，降雨從24日上午開始直到25日都幾乎沒有停止，其中芝加哥南郊，特別是靠近州際80號公路一帶累積降雨最多，這波雨勢應該在25日下午會告一段落。不過，25日的天氣除了連綿降雨外，又加入強風侵襲，且雨勢稍停後，狂風仍然會滯留在芝加哥地區，特別是密西根湖畔一帶。

芝加哥公園管理局一早就宣布關閉湖畔步道，由橡樹街(Oak St.)、芝加哥大道(Chicago Ave.)、迪威森街(Division St.)通往湖畔的地下道也全數暫時關閉。

由於風雨持續，芝加哥公園管理局25日宣布關閉湖畔步道及市區通往密西根湖畔的地下道。(芝加哥公園管理局臉書)

芝城北邊的艾文斯頓市(Evanston)的傑德森大道，有大樹倒下壓垮車輛及路燈。芝加哥11區區長唐信25日表示，該區路段有大樹遭強風吹倒，經街道清潔部門緊急出動工程車處理，該路段目前已重新開放。

電力公司ComEd25日表示，到清晨6時左右，仍有7017戶家庭未恢復供電；各地政府並相繼發出多個警報：

●水災警報：庫克 郡、湖郡及印第安納州均在當地發出到26日下午2時前，居民需嚴防水患警報。

●水災觀察：拉歇爾郡(LaSalle County)到28清晨4時51分前，需密切觀察水患。

●湖濱大道洪水警戒：介於庫克郡中部與北部以及湖郡間的湖濱大道警戒到25日晚間7時。

●強風警戒：庫克郡中部與北部以及湖郡25日晚間7時前，需防範強風。

氣象預報指出，芝加哥26日可望重現陽光，27日靠近密西根湖畔將有間歇性小雨，不過，28日、29日又將再度降雨。