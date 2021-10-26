美中華裔二戰退伍軍人 獲頒金質獎章

伊州國會眾議員戴維斯(二排右五)、退休少將李錦發(二排左四)，為美中區華裔二戰退伍軍人頒贈金質獎章。(同源會提供)

美中區「華裔美國 二戰退伍軍人國會金質獎章頒獎典禮」日前在芝加哥華埠富麗華餐廳舉行，同源會芝加哥分會會長林寶嫦說，美中區共頒發150枚金質獎章，當天有59個家庭到場領取，典禮並特別邀請了伊州國會眾議員 戴維斯(Danny Davis)與退休陸軍少將李錦發(Robert G.F. Lee)到場為出席者頒贈殊榮。

同源總會會長陳孟儀、伊州州眾議員馬靜儀均出席了簡單隆重的頒獎典禮，林寶嫦表示，這次出席頒獎的受獎者，大都為得獎的退伍軍人後代，至於未能到場領取的91枚獎章，則會郵寄給得獎者。

林寶嫦介紹，在美洲同源會(C.A.C.A.)的提議和眾多華人社區的爭取及推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」獲兩黨支持，於2018年12月20日頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每位經過確認的華裔退伍軍人(或近親)都能獲得官方頒發的金質獎章。

同源會指出，該獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔軍人的勇氣、忠誠與愛國精神，更將他們的付出寫入歷史，確保未來的每一代人都能了解華裔在其中扮演的角色；二戰期間大約有2萬多華人參戰，但能聯絡到的軍人後裔只有數千人。少數在世的也至少90高齡，美洲同源會據此，分別在全美17個分區會舉行頒章典禮。

李錦發說，向二戰華裔退伍軍人頒發國會金質獎章，明確表彰了二戰華裔退伍老兵的愛國精神。

當天會中，並向曾參與過越戰的兩位老兵Thomas Lee和黃顯揚頒贈最傑出獎和最佳領袖獎，由於Thomas Lee去年因癌症過世，其獎章捐給了美洲華裔博物館，並由館長劉振斌、前董事長梅素蘭代表領取。