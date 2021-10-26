我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

美中華裔二戰退伍軍人 獲頒金質獎章

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州國會眾議員戴維斯(二排右五)、退休少將李錦發(二排左四)，為美中區華裔二戰退伍軍人頒贈金質獎章。(同源會提供)
伊州國會眾議員戴維斯(二排右五)、退休少將李錦發(二排左四)，為美中區華裔二戰退伍軍人頒贈金質獎章。(同源會提供)

美中區「華裔美國二戰退伍軍人國會金質獎章頒獎典禮」日前在芝加哥華埠富麗華餐廳舉行，同源會芝加哥分會會長林寶嫦說，美中區共頒發150枚金質獎章，當天有59個家庭到場領取，典禮並特別邀請了伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)與退休陸軍少將李錦發(Robert G.F. Lee)到場為出席者頒贈殊榮。

同源總會會長陳孟儀、伊州州眾議員馬靜儀均出席了簡單隆重的頒獎典禮，林寶嫦表示，這次出席頒獎的受獎者，大都為得獎的退伍軍人後代，至於未能到場領取的91枚獎章，則會郵寄給得獎者。

林寶嫦介紹，在美洲同源會(C.A.C.A.)的提議和眾多華人社區的爭取及推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」獲兩黨支持，於2018年12月20日頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每位經過確認的華裔退伍軍人(或近親)都能獲得官方頒發的金質獎章。

同源會指出，該獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔軍人的勇氣、忠誠與愛國精神，更將他們的付出寫入歷史，確保未來的每一代人都能了解華裔在其中扮演的角色；二戰期間大約有2萬多華人參戰，但能聯絡到的軍人後裔只有數千人。少數在世的也至少90高齡，美洲同源會據此，分別在全美17個分區會舉行頒章典禮。

李錦發說，向二戰華裔退伍軍人頒發國會金質獎章，明確表彰了二戰華裔退伍老兵的愛國精神。

當天會中，並向曾參與過越戰的兩位老兵Thomas Lee和黃顯揚頒贈最傑出獎和最佳領袖獎，由於Thomas Lee去年因癌症過世，其獎章捐給了美洲華裔博物館，並由館長劉振斌、前董事長梅素蘭代表領取。

華裔 美國 眾議員

上一則

芝加哥鼠患嚴重 連續7年蟬聯全美榜首

下一則

大奧蘭多台商會 高球賽揮桿慶雙十

延伸閱讀

兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒

兒童疫苗可望下周三開打 伊州2200施打站準備就緒
滾石雜誌：國會暴動籌畫者與數十名白宮官員及議員見面

滾石雜誌：國會暴動籌畫者與數十名白宮官員及議員見面
抗議席納瑪阻撓社支法案 5退伍軍人顧問集體請辭

抗議席納瑪阻撓社支法案 5退伍軍人顧問集體請辭
5名退伍軍人顧問集體請辭 抗議席納瑪阻撓拜登法案

5名退伍軍人顧問集體請辭 抗議席納瑪阻撓拜登法案
《华裔美国二战退伍军人国会金牌颁奖典礼》美中区即将举行

《华裔美国二战退伍军人国会金牌颁奖典礼》美中区即将举行
表彰二戰華裔退伍軍人 芝10/23頒金質獎章

表彰二戰華裔退伍軍人 芝10/23頒金質獎章

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點