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兒童疫苗下周三開打 伊州2200施打站就緒

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國即將對五至11歲兒童施打新冠疫苗。(Getty Images)
美國即將對五至11歲兒童施打新冠疫苗。(Getty Images)

伊利諾州州長普立茲克與衛生廳廳長伊吉克25日聯合表示，最快下周三左右，全美就會展開五到11歲兒童的新冠疫苗施打，普立茲克說，伊州已有超過2200個據點，申請提供全州5到11歲的超過110萬名兒童疫苗接種，家長即起可與兒科醫師聯繫，確認子女可以施打後安排時間完成接種。

普立茲克說，伊州預計將收到第一批提供給兒童施打的新冠疫苗30萬6000劑，芝加哥市則可望收到7萬3000劑，而伊州與聯邦政府合作的藥局，也將額外收到約10萬劑疫苗提供兒童接種。

「只要FDA與CDC宣布開放，伊州將立即把針對兒童推出的疫苗劑量及兒童尺寸的針頭，運到各地小兒科診所、藥局」，普立茲克鼓勵家長把握時間打電話給小兒科醫師，確認子女可以接受疫苗接種後，隨即安排施打時間。

他說，根據美國小兒科學會統計，到10月14日為止，全美平均每四個感染案例中，就有一例為孩童，普立茲克說，首先推出的兒童新冠疫苗將為輝瑞藥廠的疫苗，該疫苗需施打兩劑，期間必須間隔三周，「一開放後讓孩子施打，剛好可以在感恩、聖誕節前完全接種」。

伊吉克說，全州目前包括兒科診所、藥局、衛生單位等機構，已有2200多個據點完成提供兒童疫苗施打的登記註冊，其中包括700家兒科診所、700多家藥局、100多個緊急照顧中心，還有112個地方衛生局、270個聯邦合格的衛生中心、及200多家醫院等。

她表示，沒有人希望孩子感染病毒，進而影響家中長輩、大人確診，她自己的學齡兒童十分興奮終於等到疫苗，「打完疫苗，不用在每天擔心是否會有同學確診而被迫居家隔離，也可以放心參加運動競賽」。她也提醒大家別忘了施打流感疫苗，尤其在歲末節日陸續來臨，一起做好迎接年節的最全面準備。

普立茲克補充，給5到11歲兒童接種疫苗，與大人施打的疫苗一樣，都經過完整的實驗，安全無虞。此外，他也提到，6個月到5歲間的下一個疫苗施打年齡層，預料在未來幾個月內就會開放接種。

他提醒，假使對於幼齡孩子接種疫苗仍存有疑慮，建議儘快與兒科醫師諮詢。

流感疫苗 伊州 藥局

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