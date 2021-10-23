豐田Camry最易在芝遭劫 周二案例最多 嫌犯過半為青少年

芝加哥劫車案件頻發，圖為9月下旬華埠亞珠街夾23街口發生的持槍劫車案。(讀者提供)

芝加哥 市以及庫克 郡今年以來的劫車案件持續增長，其中庫克郡到9月底為止，劫車案件比去年同期上升了43.5％，根據芝加哥警局、庫克郡警長辦公室以及聯邦調查局FBI近一年的數據顯示，周二是一周之中發生劫車最多的一天；而芝市西區為劫車高發地點；豐田 汽車的Camry車款高居遭劫車型之冠。

包括華埠在內，芝加哥過去一年的劫車案件頻繁發生，華裔男子關帥去年年底更在家門前遇歹徒劫車時不幸遭槍殺，面對層出不窮的此類犯罪，芝加哥警局今年3月成立了特別小組，與庫郡警長、伊州州警及FBI、郊區警局等合作打擊劫車行為。

根據執法單位的資料庫數據，芝加哥太陽報分析多項劫車相關發現如下：

●周二為劫車案最多的一天：調查人員分析，劫車案的多寡與警力、交通狀況有關聯，而每個周二大都是警察人力較少、街道交通較為順暢的一天，不過，在特別小組成立後，近來周日(sunday)的劫車案件數有凌駕周二趨勢。

●芝西區為劫車高發地點：從數據發現，最多劫車案件的地區為西區，而非環區(Loop)、高價住宅區黃金海岸(Gold Coast)或其他交通繁忙之處。

●受害者中超過2／3為男性：不過，在清晨及下午時段，女性受害的風險與男性差不多。

●豐田Camry高居劫車目標首位：吉普車(Jeep Grand Cherokee)、日產Altima兩種車款則分居最易遭劫車型的第二、第三名。專家分析，Camry與Altima所以容易成為劫匪目標，主要因為這兩種車型很普遍，歹徒得手後開著這類車在街道行駛，不易引起矚目，如此一來，更便利他們以所劫來的車輛犯下其他案件。

至於吉普車名列遭劫車輛第二名，則是因為這款道奇車輛的非法轉賣價格不錯，且有人專門將這款車運送賣到海外如烏克蘭、杜拜等地。

庫克郡警長辦公室指出，已落網的劫車嫌犯，主要包括兩大類：尋求刺激的青少年，還有年紀較長的職業劫車集團。

去年芝加哥所逮捕的劫車犯中，超過一半為青少年，這些未成年人經常以市中心的受害者為目標，青少年嫌犯劫車很大因素想要炫耀，甚至不乏在社交媒體公布作案過程，這個群體的罪犯通常沒有詳細的逃跑計畫，因此被抓的機率很高。

職業劫車集團方面，則每次都有詳細的作案計畫，他們作案前都依據谷歌地圖規畫好逃逸路線，而且每次作案前，均已鎖定劫車車款，而且這類集團，通常成員都會包括未成年孩子，一旦被抓，這些青少年就會被推出承擔罪刑，藉此逃避嚴重刑罰。