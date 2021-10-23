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芝加哥周末降溫 但今冬將比往年溫暖

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥地區的氣候從這個周末開始將逐漸降溫，氣象學家對於即將來臨的冬季提出最新預測表示，今冬溫度將高於往年平均，而由於「反聖嬰」(La Niña)現象回歸，預估降雨持續到明年年初的可能性也增高。

國家氣象局氣象專家波查德(Brett Borchard)說，根據歐海爾機場的氣象站紀錄，「我們今年的低溫到來的比往年慢一點」。他表示，以往大概10月11、12日左右，芝加哥郊區就會出現華氏32度以下的氣溫，沿著密西根湖畔的芝加哥市區，則一般會到10月21日到30日間出現首次32度低溫，他指出，今年郊區的32度低溫，大概會推遲10天左右。

入冬後第一場雪，通常在10月30日出現，不過，芝加哥曾在1942年的9月25日，就落下初雪；最遲的初雪降下日期，則出現在1999年的12月5日。至於積雪超過0.1吋的日期，平均大概在11月17日發生，不過，去年芝加哥直到11月24日才降下累積超過0.1吋的雪。

國家氣象局氣候預測中心的最新推測顯示，氣候模式已經連續第二年轉向「反聖嬰」，有鑑於此，芝加哥地區的冬天可能會更溫暖，可能也會更潮濕。

伊州氣象學家福特(Trent Ford)表示，中西部地區將會比較乾燥及溫暖，不過，反聖嬰年間氣候存在很多變數。

氣象預測中心報告則稱，中西部大湖區氣溫更溫暖，但比平均氣候較潮濕的情形，預計從12月開始出現，且會一直持續到明年2月。

芝加哥 低溫 機場

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