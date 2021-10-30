培德中心舉辦地產稅相關知識及注意事項線上講座

Cookcounty地產稅評估官Fritz Kaegi向大家講解了房地產稅評估。

培德中心日前舉辦地產稅上訴和如何申請房地產 稅豁免減稅事項線上講座，并特別邀請了Cookcounty房地產稅評估部門的評稅官員和房地產評估員詳細講解，培德中心提供中文翻譯，方便芝加哥 中國城居民。培德中心行政主任吳常義，介紹了培德中心為英文知識有限的移民所做的服務工作。培德中心行政主任吳常義感謝華埠更好團結聯盟、華商會、華裔博物館、美亞健康協會、華諮處等合辦機構對房地產稅上訴講座的大力支持。

Cookcounty地產稅評估官Fritz Kaegi向大家講解了房地產稅評估。關於房地產稅評估，需要知道三件事情。1.根據法律，房地產稅評估應該反映過去三年裏市場價格的變化；2.芝加哥市房地產價格的變化會影響你的房地產稅；3.你的房產估值的增加，不意味著你的房產稅的增加，還要看你的房產估值的增加是否高於其他人的房產估值的增加。近三年，南芝加哥的商業地產增值將近一倍，而住宅地產只增加不到10%。在這種情況下，商業房地產稅會有較大的增加，而住宅地產稅則顯著減少，從占總房地產稅的22%，下降到只占15%。

2020年，南芝加哥獨立房屋的中位房價為42萬美元，公寓的中位房價為28萬美元，比三年前增長16%。最大的問題，是你的房產估值是否接近房產的市場價。公平地評估房價很重要，2021年與2018年相比，房價評估的公平性指標有所改善。在庫克 郡地產稅務評估部門的網站www.cookcountyassessor.com上，有完整的評估資訊。庫克郡的集體評估系統能計算出庫克郡190萬座房產的估值。集體評議制度是將公平性納入整個評估過程的方式。

房產稅豁免申請，有助於降低房產稅。庫克郡地產稅務評估部門可以免費幫助填寫上訴檔，需要用電郵和地產稅務評估部門溝通。要在11月1日截止期之前提出上訴，也可在線上訴。房主提出上訴的三大原因有：缺乏統一性，相似房屋的估值差異較大；估值過高；錯誤的房產描述，比如房產類型錯誤、面積錯誤等。可以使用Cook Viewer’s Interactive Map來查找類似的房產進行比較。

Cookcounty房產評估員Hector Dominguez，講解了如何在線上做房地產評估上訴。還講解了房地產稅豁免類別，包括房主豁免、長者豁免、符合資格長者地稅免增、殘疾人士豁免、退伍軍人豁免、長期房主豁免、房屋修繕豁免等。如果錯過房產稅豁免，可以為房主提供追回前三年錯過的豁免機會。主講人也在最后的提問環節中詳細回答了聽眾提出的問題，芝加哥第11區區長 Patrick D. Thompson與會并致辭，肯定房地產稅上訴講座對南芝加哥居民很有幫助。