時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

今年就業 市場的工作機會明明比疫情 前還少了500萬個，而且聯邦提供的額外失業補助津貼早已在9月初到期停發，然而為何許多企業、商家都仍舊面臨缺工的景況？經濟學家分析指出，「新冠疫情」、「年紀較長者提前退休」、「需照顧家人」、「儲蓄增多」、「薪資不夠高」、「勞工需要時間調適重返職場」，是造成目前人力市場供需失衡的六大因素。

●新冠疫情：全美就業增長在8、9月時一度放緩，當時因為病毒變異Delta感染而造成確診激增，統計顯示，8、9月時的新增就業人數分別為36.6萬人與19.4 萬人，而6、7月時的新增就業人數高達96.2萬與110萬人；就業網站Glassdoor資深經濟學家丹尼爾.趙(Daniel Zhao)說，9月的就業報告顯示，疫情仍是控制復甦的因素，也對勞工返回職場有很大影響。

●提前退休：許多年長的勞工因為感染病毒風險較高，也較容易成為重症甚至死亡，因此有不少人因此選擇提前退休，已減少面臨工作染疫風險，尤其是不少60歲及以上的勞動力選擇了退休。明尼蘇達大學勞工經濟學副教授蘇久納爾(Aaron Sojourner)說，與兩年前相比，今年9月退出職場者多出了360萬人，其中89%為55歲及以上的勞工。

●需照顧家人：不少無法在家上班的勞工，因為必須照顧學校關閉而居家網課的子女，或是照顧家中染疫、生病的家人，而不得不選擇辭職。

●儲蓄增多：與疫情前相比，各個收入階層的家庭，都累積了比往年更高的儲蓄；摩根大通學會(JPMorgan Chase Institute)數據指出，與兩年前相比，今年7月的普通家庭現金餘額增加了50%，該學會主席格雷克(Fiona Greig)說，人們手上有了比較多的現金，會覺得可以不用急著重回職場，此外，聯邦政府向一般家庭發放了大量現金以因應疫情引發的經濟低迷，也促使了家庭儲蓄的提高，加上疫情原因各種娛興開銷減少。

●薪資不夠高：聯邦勞工部 門(Bureau of Labor Statistics)數據指出，過去一年，私營部門工作崗位的時薪提高了1元，漲幅4.5%，還有一些行業如休閒、酒店行業的薪資更上升了11%，達到每小時18.95元；但因為一些工作的健康風險提高，例如必須應付不守防疫規定的顧客，加上可能還得花高薪聘僱保母照顧年幼子女，導致微幅的薪資上漲並未如預期吸引勞工留在就業市場。

●勞工需時間調適返工：疫情期間，失業工人有足夠時間重新評估他們的工作與生活，以及想從工作中獲得什麼，有些人會因此選擇轉行，而現有的工作機會可能並不符合勞工的優先考量標準，經濟學家稱，讓人們重新就業不是一蹴可幾的事，需等待一段時間使市場與人力逐漸恢復。