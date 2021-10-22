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伊州零售&快遞業搶聘季節工 時薪18元仍難募到人

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
坊間快遞物流業近來紛紛大舉招聘季節工，以因應年終業務需求高峰。(UPS臉書)
坊間快遞物流業近來紛紛大舉招聘季節工，以因應年終業務需求高峰。(UPS臉書)

迎接歲末年終，大芝加哥地區快遞業以及餐飲業，紛紛開始大舉招聘季節性員工，伊利諾州人力資源服務協會(Staffing Services Association of Illinois)發言人修曼(Dan Shomon)表示，由於今年人力供應吃緊，前兩年勞工組織「為時薪15元而戰」的標準，這一季業主沒有提供至少18元時薪，幾乎很難找到工人。

零售業與快遞業為每年年終最需要增聘人手的行業，一旦人力不足，將影響他們出貨發貨，甚至影響商品上架及發貨延遲的可能性。

亞馬遜說，該公司預計在伊州招聘4500名季節工，其中大部分將在芝加哥地區的據點上班，亞馬遜計畫在芝城南區工廠招募8000名永久性職位的員工，這項大規模的招工行動，已經對當地勞動市場帶來衝擊。

亞馬遜表示，今年季節工的平均最低時薪將為18元，而且在多個據點的時薪只會比此標準更高。

聯邦快遞FedEx在9月下旬宣布，將在芝加哥地區招聘6000名包裹處理人員與司機，以因應即將來臨的假日業務高峰；在此同時，梅西百貨(Macy's)也表示，該公司位於伊州米弩卡市(Minooka)的物流中心，以及梅西、布魯明戴爾百貨(Bloomingdale's)的門市，總共需要聘僱1500名員工。

梅西百貨發言人說，至今該公司還有1000名人力需要填補。

修曼說，多家企業都急於徵人，也讓薪資水漲船高，過去兩年，工會組織還在為「爭取最低時薪15元」奮鬥，今年情勢明顯轉變，企業主如果無法至少支付時薪18元，幾乎很難找到員工了，他也提到，估計坊間公司行號約有25%的季節工「找無人」。

公司位於芝城西南邊的Radial公司說，因應預估將飆漲的網路購物需求，該公司上周才宣布要徵才500人，這些職位時薪分別從17.5元到18.5元不等。

網路花店1-800-Flowers.com上月表示，該公司伊州據點需要額外5000名員工，到20日為止，這些職位仍有許多空缺。

人力聘僱公司Challenger, Gray & Christmas資深副總查冷格爾(Andrew Challenger)說，他估計今年全美零售業需聘用70萬名年節工人，比去年少了3萬6000人，但今年的人力供給又比去年緊張，因此可能有許多業者都將無法聘足員工。

快遞業者UPS的資源與招聘部門環球主任拉維利(Matt Lavery)說，他在包裹遞送行業的人力市場工作了24年，「從來沒有看過像今年一樣的情況」。

梅西百貨 亞馬遜 伊州

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