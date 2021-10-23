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培德中心舉辦地產稅相關知識及注意事項線上講座

本報芝加哥訊
Cookcounty房產評估員Hector Dominguez講解了如何在線上做房地產評估上訴。
Cookcounty房產評估員Hector Dominguez講解了如何在線上做房地產評估上訴。

培德中心日前舉辦地產稅上訴和如何申請房地產稅豁免減稅事項線上講座，并特別邀請了Cookcounty房地產稅評估部門的評稅官員和房地產評估員詳細講解，培德中心提供中文翻譯，方便芝加哥中國城居民。培德中心行政主任吳常義，介紹了培德中心為英文知識有限的移民所做的服務工作。培德中心行政主任吳常義感謝華埠更好團結聯盟、華商會、華裔博物館、美亞健康協會、華諮處等合辦機構對房地產稅上訴講座的大力支持。

Cookcounty地產稅評估官Fritz Kaegi向大家講解了房地產稅評估。關於房地產稅評估，需要知道三件事情。1.根據法律，房地產稅評估應該反映過去三年裏市場價格的變化；2.芝加哥市房地產價格的變化會影響你的房地產稅；3.你的房產估值的增加，不意味著你的房產稅的增加，還要看你的房產估值的增加是否高於其他人的房產估值的增加。近三年，南芝加哥的商業地產增值將近一倍，而住宅地產只增加不到10%。在這種情況下，商業房地產稅會有較大的增加，而住宅地產稅則顯著減少，從占總房地產稅的22%，下降到只占15%。

2020年，南芝加哥獨立房屋的中位房價為42萬美元，公寓的中位房價為28萬美元，比三年前增長16%。最大的問題，是你的房產估值是否接近房產的市場價。公平地評估房價很重要，2021年與2018年相比，房價評估的公平性指標有所改善。在庫克郡地產稅務評估部門的網站www.cookcountyassessor.com上，有完整的評估資訊。庫克郡的集體評估系統能計算出庫克郡190萬座房產的估值。集體評議制度是將公平性納入整個評估過程的方式。

房產稅豁免申請，有助於降低房產稅。庫克郡地產稅務評估部門可以免費幫助填寫上訴檔，需要用電郵和地產稅務評估部門溝通。要在11月1日截止期之前提出上訴，也可在線上訴。房主提出上訴的三大原因有：缺乏統一性，相似房屋的估值差異較大；估值過高；錯誤的房產描述，比如房產類型錯誤、面積錯誤等。可以使用Cook Viewer’s Interactive Map來查找類似的房產進行比較。

Cookcounty房產評估員Hector Dominguez，講解了如何在線上做房地產評估上訴。還講解了房地產稅豁免類別，包括房主豁免、長者豁免、符合資格長者地稅免增、殘疾人士豁免、退伍軍人豁免、長期房主豁免、房屋修繕豁免等。如果錯過房產稅豁免，可以為房主提供追回前三年錯過的豁免機會。主講人也在最后的提問環節中詳細回答了聽眾提出的問題，芝加哥第11區區長 Patrick D. Thompson與會并致辭，肯定房地產稅上訴講座對南芝加哥居民很有幫助。

Cookcounty地產稅評估官Fritz Kaegi向大家講解了房地產稅評估。
Cookcounty地產稅評估官Fritz Kaegi向大家講解了房地產稅評估。
培德中心舉辦地產稅相關知識及注意事項線上講座，培德中心行政主任吳常義致詞。
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