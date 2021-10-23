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芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！

本報芝加哥訊
芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！
芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！

地址位于 3500 S. Morgan St., Chicago, IL 60609的芝加哥中文學校（Chicago Chinese School）將在10月30日至12月18日，每逢周六推出粵語班，歡迎想學粵語人士或小朋友報名！芝加哥中文學校創辦於2006年，師資力量雄厚，課程設置豐富多彩。中文課程，由芝加哥公立學校（Chicago Publi School）資深優秀中文教師任教，標准普通話，小班授課，效果保證。繪畫、舞蹈、合唱班等才藝課程，也均由藝術類專業老師授課。課程包括: 少兒美術班、中國畫、陶土藝術創作、中文課、韓國流行舞、中文古詩朗誦班、漢語拼音等。

芝加哥中文學校每年夏季還推出網球夏令營、足球夏令營、太極訓練班等體育課程，倡導健康向上的課余和假期生活，讓孩子們增強體魄，遠離電腦、手機，培養孩子興趣，發掘特長，促進孩童全面發展。

作為服務社區的教育機構，芝加哥中文學校提倡社區公益與志願者精神，組織小朋友們參加各種游行、慈善公益賽跑。芝加哥中文學校在豐富孩子們課余生活的同時，還以弘揚和傳承中文文化為己任，提供書法班課程、中國民俗舞蹈，春節之際推出各種中國傳統文化活動。

在2021夏季課程隆重推出之際，校方歡迎各界朋友咨詢，電話：312-804-1876。

 

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