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華聯會對創始人之一、首屆主席陳濟明先生因病不幸逝世表示深切沉痛哀悼！

本報芝加哥訊
圖片：大芝加哥地區華僑華人聯合會對華聯會創始人之一、首屆主席陳濟明先生因病不幸逝世表示深切沉痛哀悼！,愿陳濟明先生安息！
圖片：大芝加哥地區華僑華人聯合會對華聯會創始人之一、首屆主席陳濟明先生因病不幸逝世表示深切沉痛哀悼！,愿陳濟明先生安息！

芝加哥地區華僑華人聯合會以沉痛的心情宣告，華聯會創始人之一， 首屆主席陳濟明先生因病於2021年10月19日上午在夏威夷醫院不幸逝世，享年八十八歲。

陳濟明先生一生愛國愛鄉，情系祖國，生前為大芝加哥地區華人社區的蓬勃發展和華人華僑愛國社團的建立和發展做出過巨大貢獻。陳濟明先生多次勉勵僑胞們：“有益祖國，無愧人生”， 每次在祖國需要的時候總是一馬當先積極出錢出力，堪為僑胞的楷模，僑社的榜樣！

陳濟明先生生前始終對中美兩國關系的友好發展寄予厚望。多年來陳濟明先生一直為推動中美友誼不停奔走，對支持美國當地經濟文化發展、推進中美經濟文化交流，促進中美友好關系發展作出過巨大貢獻。 陳濟明先生曾作為大芝加哥地區的華人代表出席在北京天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國建國四十周年的盛大慶典，1997年赴香港參加香港回歸交接儀式。 陳濟明先生在芝加哥組織慶祝中華人民共和國成立四十周年和五十周年國慶，慶祝香港回歸的演出活動和游行等重大僑社活動。

陳濟明先生的逝世是芝加哥僑社的重大損失，大芝加哥地區華僑華人聯合會對陳濟明先生的不幸逝世表示沉痛哀悼，深切懷念他為芝加哥僑社所做的杰出貢獻，珍惜和繼承他的積極進取和奉獻精神！華聯會將代表全體常理理事和社團組織在陳濟明先生的追悼會上贈送花圈，表達悼念和緬懷之情。陳濟明先生安息！

為了緬懷陳先生對芝加哥僑社所做的杰出貢獻， 大芝加哥地區華僑華人聯合會將於10月23日下午12:30PM舉辦陳濟明先生網絡追思會， 敬請僑社朋友們出席：陳濟明先生網絡追思會，時間：10月23日下午12:30PM（美國中部時間）會議 ID: 886 3309 9555，密碼： 635593

 

芝加哥 華人 香港

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