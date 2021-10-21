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全美大學生人數下降 中西部大學減少近5% 高出全美2倍

特派員黃惠玲╱綜合報導
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)

新冠疫情對全美各地大學的招生人數帶來影響，中西部一帶的大學衝擊尤其巨大，包括南伊利諾大學(Southern Illinois Uni.)、印第安納州立大學(Indianan Uni.)、俄亥俄州肯特大學(Kent Uni.)的學生人數都明顯下降，全美學生資訊交換研究中心(National Student Clearinghouse Research Center)數據顯示，中西部地區大學2020年秋季入學人數減少了4.7％，幾乎比全美平均降幅高出兩倍。

美國人口普查局19日公布的數據指出，2020年美國各年齡段學生人數相比2019年減少了290萬人，其中大學生人數下降至2007年以來的新低點；而學生人數下降，意味著收入短少，學校將不得不裁員、縮減課程與體育項目的經費，在此同時，校方還必須祭出更優惠的獎學金來吸引學生就讀。

中西部地區的出生率不斷降低，也成為當地許多中等規模的公立大學面臨的問題，此情況加劇了新冠疫情造成的衝擊。

俄州肯特大學負責招生的臨時副校長布羅格哈默(Sean Broghammer)說，從俄州幼稚園到12年級的學生就讀人數情況，就可以預見該大學未來所面臨的困境，他表示，肯大約八成學生都來自本州。

位於密西根州Mount Pleasant市的中密西根大學(Central Michigan University)，先前在2020年時就把該校的男子田徑隊取消，今年稍早更解雇了一些非終身教職的員工；明尼蘇達州的聖克勞德州立大學(St. Cloud State University)裁撤了足球、高爾夫球的體育項目；位於伊州南部卡本戴爾(Carbondale)的南伊大，則僅在必要時才填補關鍵職位。

儘管今年8月大多數大學部學生都已返回校園，但包括南伊大、印州大等的學生人數，都比以前更少；位於俄州的肯特大學也出現相同困境，肯特大學主校園的學生註冊人數減少了1%，而全部八處校園的學生人數累計減少了1500人，降幅約4%。

為了吸引學生就讀，肯大於今年6月為低收入學生提供了更多的學費與雜費補助，布羅格哈默說，肯大主校區約有兩成學生符合該補助資格。

去年秋季，中西部大學的學生註冊人數減少了4.7%，約比全美下降幅度高出兩倍。

雖然新冠疫情是去年學生人數減少的主因，但專家指出，未來各大學學生人數下降，主要原因將是出生率下降。

卡爾頓學院(Carleton College)研究人口區式的經濟學教授格勞(Nathan Grawe)說，2007年到2020年間，全美出生率減少了17%，基於此數據與其他資料，預計大學入學人數的降幅，將在未來10年的中期開始加速，尤其中西部與東北部會更嚴重。

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