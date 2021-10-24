2020 年人口普查：聚焦亞裔美國人2020 年人口普查數據收集所做的改進更準確地描述了亞裔美國人的自我認同方式

美國人口普查 局繼續發布 2020 年人口普查的信息，以提供有關美國人口變化的豐富信息。從4 月的分配計數數據到8 月的重新劃分數據，2020 年人口普查的每個數據集都逐步揭示了對亞裔 美國人社區的了解。

根據最近2020 年人口普查的重新劃分數據結果，亞洲特定人口顯著增加。超過 2400 萬人（佔總人口的 7.2%）認定自己為“亞洲人單獨或混血”。 ” “僅亞裔”是指只認定為亞裔而未報告任何其他種族的人。“亞洲單獨或混血”包括那些報告亞裔的受訪者，無論他們是否報告了任何其他種族。

2010 年至 2020 年間，僅亞裔人口就增長了 35.5%。 2020 年約有 1,990 萬人（佔所有受訪者的 6%）認定自己為亞裔，高於 2010 年的 1,470 萬人（4.8%）。

相比之下，亞裔混血人口增長了 55.5%。 2020 年約有 410 萬人被認定為亞裔混血，高於 2010 年的 260 萬人。約有270 萬人被認定為亞裔和白人，使其成為最大的多種族亞裔群體。

夏威夷、加利福尼亞、華盛頓、內華達、新澤西、紐約、弗吉尼亞、阿拉斯加、馬薩諸塞和馬里蘭是亞洲單獨或混血人口比例最大的州。亞洲人單獨或混血人口增長百分比最大的 10 個州是北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、哥倫比亞特區、北卡羅來納州、印第安納州、德克薩斯州、南卡羅來納州、蒙大拿州和猶他州。

新數據反映了人口的變化以及人口普查提出問題、收集和整理答复的方式的改進，在人口普查的整個歷史中，這一過程幾乎每十年都會發生變化，以反映社會、政治和經濟因素。

“根據過去十年的研究，我們對 2020 年人口普查的種族問題進行了多項設計改進，”人口普查局人口司種族統計處處長Rachel Marks說。 “其中一個主要變化是為‘白人’和‘黑人或非裔美國人’種族類別添加了專門的寫入回复區域，我們還在‘美洲印第安人或阿拉斯加原住民’種族類別中添加了示例。[對於] 亞裔和夏威夷原住民以及其他太平洋島民類別，我們按人口規模重新排列了詳細的亞裔和夏威夷原住民和其他太平洋島民複選框。在夏威夷原住民和其他太平洋島民類別中，我們根據反饋和研究將復選框類別 'Guamanian or Chamorro' 更改為 'Chamorro'。”

相比之下，亚裔混血人口增长了 55.5%。2020 年约有 410 万人被认定为亚裔混血，高于 2010 年的 260 万人。约有270 万人被认定为亚裔和白人，使其成为最大的多种族亚裔群体。

這些變化提供了對人們如何自我認同的更全面和準確的描述。按人口規模為亞洲和夏威夷原住民或太平洋島民重新排序的複選框是：中國人、菲律賓人、亞洲印度人、其他亞洲人（例如，巴基斯坦人、柬埔寨人、苗族人等）、越南人、韓國人、日本人、夏威夷原住民、薩摩亞人、查莫洛人、其他太平洋島民（例如湯加人、斐濟人、馬紹爾人等）。

為了更頻繁地向公眾提供詳細信息，過去每十年收集一次數據的人口普查長表的數據每年通過美國社區調查 (ACS) 發布。人口普查局還發布其他數據產品，例如人口和住房特徵文件 (DHC) 和詳細的人口和住房特徵文件 (Detailed DHC)。

人口普查局人口司種族和民族研究與外展主任兼高級顧問Nicholas Jones說：“我們有更多的數據可以在未來從 2020 年人口普查中發布。” “詳細的 DHC 將包括詳細種族人口的表格。在這裡，您將能夠獲得有關詳細亞洲群體的數據，例如中國人、韓國人、泰國人、越南人、亞洲印度人等等。” 一些示例包括性別和年齡的人口統計和住房特徵、家庭和家庭類型以及使用權（住房單元是業主自住還是租戶）。

美國人口普查局公共信息辦公室主任Michael Cook說：“人口普查不是我們進行的，也不是對你做的，而是美國公眾參與的。” “這是一項巨大的努力，這是與許多合作夥伴共同完成的努力，這些合作夥伴幫助我們接觸到每個社區，以確保人們了解進行人口普查的價值和重要性。”

如需更多信息，請訪問census.gov/2020results。

請參見此處有關改進種族和民族措施的美國統計故事： https://www.census.gov/library/stories/2021/08/more-than-half-of-united-states-counties-were-smaller-in-2020-than-in-2010.html

請參見此處有關改進種族和民族措施的美國統計故事：https://www.census.gov/library/stories/2021/08/improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-population-much-more-multiracial.html

2020 年人口普查重新劃分新聞資料袋，其中包括所有美國人口統計故事和其他資源：https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html

對於國家、州和縣的種族和民族數據：https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/race-and-ethnicity-in-the-united-state-2010-and-2020-census.html

在此處訪問所有 2020 年人口普查重新劃分數據到人口普查區塊級別：https://data.census.gov/cedsci/all?q=redistricting

統計後調查新聞資料袋：https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/post-enumeration-survey.html。