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微整形專家葉忠醫生近期推出特價優惠 做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！

本報芝加哥訊
芝加哥整形中心葉忠醫生30多年專業醫美經驗，近期推出特價優惠，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！
芝加哥整形中心葉忠醫生30多年專業醫美經驗，近期推出特價優惠，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！

地址位于1915 S. Michigan Ave., Chicago，IL 60616的芝加哥美容整型抗衰老中心 (Aesthetic and Anti-Aging Clinic)葉忠醫生，30多年專業醫美經驗，主要整型項目包括：無痕雙眼皮/開眼角/除眼袋/提眉，眼綜合/鼻綜合/肉毒素/袪皺，玻尿酸/微晶磁/貝樂膚/隆鼻/豐唇/唇溝/雙下巴/豐太陽穴，抽脂瘦身/全臉脂肪移植/脂肪隆胸，超聲刀/冷凍溶脂/激光脫毛等。該中心近期推出特別優惠，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

線雕是面部提升的一種方法，因為它的創傷比較小，恢復較快，受到了很多人的追捧。但是，很多小可愛在法令紋逐漸顯露出來，就想用玻尿酸甩掉它，只會越填越老， 因為那不是法令紋造成的，那是蘋果肌下垂！要解決法令紋不僅要把褶皺的皮膚凹陷填平，還需要讓蘋果肌回到原來的位置。要重塑蘋果肌？需拉皮？別折騰了，根本沒有任何效果！蘋果肌下垂，法令紋加深70%的人都用錯了方法，只有臉部線雕提升才可以治療到深層老化皺紋效果又自然漂亮。

為什么法令紋填充沒效果？老化不是只有凹陷、皺紋這么簡單，老化是一種整體的流失，骨架、膠原蛋白、皮下軟組織都跟著流失，你卻不顧一切的一昧填充、填充再填充，下場就是肌膚變飽滿了，但肌膚依舊又薄又松，而且反復的填充也會撐大肌膚的組織。臉部線雕提升的作用，1.緊致肌膚：根據不同老化的下垂的情況，利用良好的提拉作用和力學平均分配,將松垂的面部組織復位并提緊。2.去除皺紋：皮膚組織生長固定，下垂的皮膚支架被拉回到原來的位置，形成褶皺的松弛皮膚被切除。3.抑制衰老：利用良好的提拉作用和力學平均分配,將松垂的面部組織復位并提緊。

線雕的優勢：1.效果明顯-是目前面部年輕化求美者效果最滿意的，一次年輕十歲。2.效果自然-效果非常自然，看不出做過手術，不像傳統拉皮一樣拉的很緊，很假。3.維持時間長-維持時間長，不用反復做。4.微創-切口十分小而隱蔽，術后完全沒有手術痕跡，不用擔心做完后被人看出。

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