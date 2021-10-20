大芝加哥萬聖節 驚悚活動一波波

錫安市(Zion)的「厄運地牢(Dungeon of Doom)」已經開始營業。(厄運地牢臉書)

Howlin' at the Moon是一座食品餐車「墓地」，以現場音樂和一系列特殊表演把Naperville的Naper Settlement博物館 ，變成只對21歲以上成年人開放的萬聖節 「痛飲酒吧」(Boooze Bar)，活動時間為22日、23日下午5時至晚10時，地址：523 S. Webster St., Naperville，詳情及購票https://bit.ly/3zAe8VD。

Elgin的Wing Park公園將從21日至24、28日至31日，舉辦Little Park of Horrors「免下車」(drive-through)驚悚活動，現場將以萬聖節主題裝扮，包括恐怖道具、燈光音效烘托等，訪客將置身蜘蛛巢穴或身處白骨堆，去年的活動大受歡迎，吸引2萬5000多人參加，活動地址：1010 Wing St., Elgin，詳情：https://bit.ly/3lUqq6s。

錫安市(Zion)的「厄運地牢(Dungeon of Doom)」鬼屋正歡慶25周年紀念，該大樓占地4萬5000平方呎，體驗全程大約需一小時，將有數十種萬聖節動效，超過100個驚動活動和幽靈人物；31日前每周五、六、日晚7時開放，10月21日、28日這兩個周四也開放，地址：600 29th St., Zion，詳情：www.dungeonofdoom.com。

阿靈頓高地歷史博物館(Arlington Heights Historical Museum)推出「驚悚一下午」的家庭友好活動All Hallow's Eve，23日下午2時至4時開放，地址：110 W. Fremont St., Arlington Heights，提前註冊：https://bit.ly/2W9kVYw。

惠頓(Wheaton)第十屆萬聖節跳蚤市場將在30日下午3時至午夜舉行，主辦方邀請訪客穿著萬聖節裝扮前來體驗各種鬼怪「生物」，地址：2015 Manchester Road, Wheaton，門票與活動詳情：https://bit.ly/3CPeNEF。

芝加哥植物園 (Chicago Botanic Garden)的「千盞南瓜燈之夜」年度活動將於20日至24日晚6時開放，地址：1000 Lake-Cook Road, Glencoe，植物園會員停車免費，非會員20元，詳情：https://bit.ly/3zQP2C5。

Aurora市中心即日起至11月7日期間變身「骷髏糖之城」(Sugar Skull City)，訪客可欣賞節日藝術品、參加每日特別活動等，11月5日還將慶祝墨西哥亡靈節(Dia de los Muertos)，活動免費對公眾開放，詳情：auroradowntown.org。

一年一度的「驚恐節(Fright Fest)」將回歸Gurnee的「六旗美國」樂園，地址：1 Great America Parkway, Gurnee，票務：https://bit.ly/3kFXZJX。