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地稅上訴免費 無論是否合法居留均可申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導
提出地稅上訴、豁免申請後，如獲得核准，減免金額及優惠將反映在年度第二期地稅單上(圖中紅框)。(庫克郡地產重估局提供)
提出地稅上訴、豁免申請後，如獲得核准，減免金額及優惠將反映在年度第二期地稅單上(圖中紅框)。(庫克郡地產重估局提供)

如何申請庫克郡地產上訴？庫克郡重估局專員多明尼逵茲(Hector Dominquez)18日針對地產稅上訴流程做了詳細說明，他說，所有上訴都是免費的服務，但需提供電子郵件地址，且最好在所屬區域開放上訴後的30天內完成送件，他也特別提到，無論是否有合法居留身分，只要是物業主均可提出地稅上訴及豁免，希望大家把握權益。

他表示，一般在重估值通知寄出後，新的房產價值將在18個月後的第二期房地產稅單上反應，他特別提醒，每年第一期地稅單的金額，是上一年評估值所得出應繳地稅的55%，而第二期的地稅單，才會反映出上訴、申請豁免的結果。

多明尼逵茲說，儘管重估局接受傳統郵件遞送文件的上訴，但通常此方式處理時間會比較久，他建議屋主還是以線上申請上訴為佳。

他表示，一般屋主可能會想要提出上訴的三大原因，包括：

●缺乏統一性：房產同在一條街，但自己的地稅卻比鄰居高出許多。

●房產價值高估：鄰居房屋出售的價格遠遠低於所收到重估值的金額。

●不正確的房產描述：重估報告中稱屋主所持有房產有四房，但實際僅有三房。

申請上訴流程，首先「屋主收到重估值通知」，接著「屋主覺得地產值高估」，然後「上網查詢何時可以提出上訴」，待送出上訴申請後「重估局將決定是否調整估值」，屋主最後會「收到重估局的決定通知」。

要知道自己的房產價值是否高估，可利用庫克郡重估局官網的互動地圖(Cook Viewer Interactive Map)查詢與自家類似的房產，多明尼逵茲說，這部分也可交由庫克郡重估局人員進行。

地稅豁免方面，多明尼逵茲說，目前最多人使用的是自住房產及耆老豁免，其中耆老豁免只要在1955年以前出生的長輩屋主，都可以獲得該項地稅優惠；至於房屋修繕豁免，他表示，只要屋主向市府單位申請並獲得房屋裝修許可後，相關資料就會直接送到重估局，屆時重估局會評估決定是否符合豁免標準，屋主不需要提出申請，他補充，「長期房產」的豁免也與修繕豁免相同，重估局會主動送出豁免通知。

一旦錯過地產稅豁免機會，也不用擔心，他說，重估局可為屋主提供最多可追回過去三年的應享有的豁免優惠。

庫克郡重估局官網：www.cookcountyassessor.com，電話(312)443-7550。

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