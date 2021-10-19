「士兵球場」走過百年 芝加哥文化里程碑

芝加哥士兵球場近來因為美式足球熊隊計畫遷往西郊阿靈頓賽馬場，而成為該市民眾目光焦點。(士兵球場官方臉書)

芝加哥 熊隊正計畫搬離芝加哥士兵球場，這座可容納6萬多人的場地，前身為1924年座落在芝加哥湖濱的「格蘭公園市政球場」(Grant Park Municipal Stadium)，球場隔年改名「士兵球場」(Soldier Field)，在過去近百年中，接待過球星、馬戲團、政治人物、民權運動家，見證過宗教活動，更是芝加哥的文化里程碑。

U型「士兵球場」由Holabird & Roche建築公司設計，為紀念在戰爭中犧牲的美國 士兵；「芝加哥論壇報」在1919年12月4日報導：「芝加哥將擁有一座全球最大的開放式集會場所— 一座混凝土與大理石打造的球場，可容納十萬人，造價400萬元。」

士兵球場於1924年舉辦首場美式足球 比賽，對陣的是Louisville Male高中和Austin Community Academy高中；同年該球場舉辦首次大學生美式足球比賽，聖母大學(Notre Dame)以13比6擊敗西北大學。

球場在1925年老兵節改名後，芝加哥論壇報稱今後的報導都將以「士兵的球場」(Soldiers' Field)相稱，意在希望美國有更多士兵球場。

1926年士兵球場舉辦「國際聖餐代表大會」(International Eucharistic Congress)，約有30萬人參加彌撒，其中半數在球場內，半數在場外，芝加哥也是美國第一座被選定舉辦該宗教活動的城市。

同年，士兵球場舉辦首次職業美式足球比賽，由芝加哥熊隊對陣芝加哥紅衣主教隊(Chicago Cardinals)；該球場原為紅衣主教隊主場，但在1959年打完最後一場比賽後，球隊搬到聖路易斯，球場則在1971年成為熊隊的主場。

1927年駕駛單翼飛機完成單人不著陸飛行橫跨大西洋的林白(Charles A. Lindbergh)，同年8月駕駛飛機在士兵球場著陸，以此推動商業航空市場發展。

1946年4月時任總統杜魯門(Harry Truman)在士兵球場出席Shriners大會並致詞，也是該球場首批由電視播放畫面記錄的活動。

1964年和1966年，馬丁路德金恩在士兵球場舉辦的民權集會上演講；1968年首屆殘奧會(Special Olympics)在士兵球場舉行，2018年殘奧會50周年之際，球場外新增一座名為「永恆希望之火」的雕塑。