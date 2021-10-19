彌補亞裔需求 美亞健康協會成立西郊辦公室

奧市副市涂瑞吉洛(Guillermo Trujillo，左二)代表該市市長艾爾文(Richard Irvin)頒贈榮譽狀給美亞協會的劉紅(右二)。(美亞健康協會提供)

2003年成立於芝加哥華埠 的美亞健康協會，16日芝城西郊成立辦公室，美亞健康協會行政主任劉紅表示，新的服務據點，將延續該協會「縮短亞裔 社區健康品質差距」的宗旨，強化西郊健康教育、篩查、免疫與護理、心理諮詢項目，並進行健康研究與推廣相關政策。

美亞郊區辦公室位於奧羅拉市(Aurora)的太古廣場，奧羅拉與瑞柏市緊密相連，這兩個城市也是芝城華埠之外，最多華裔 、亞裔聚居之地，其中瑞柏的亞裔人口在過去十年增漲了58%，亞裔居民達3萬3000多人，占該市總人口的22%，而亞裔不斷增長，也彰顯了改善族裔健康品質的重要。

美亞郊區辦公室成立當天，包括奧市副市長涂瑞吉洛(Guillermo Trujillo)、瑞柏華裔市議員梁保羅與其同僚葛斯庭(Patty Gustin)、奧市第10區區長貝德(Shweta Baid)、伊州樂齡會代表張秀賢等都出席同賀。

於瑞柏住了40多年的張秀賢提到，很高興終於在住家附近有專門提供亞裔服務的健康機構，身為瑞柏市百年來首位華裔市議員的梁保羅說，該市亞裔居民占比22%，美亞健康協會郊區辦公室的成立，剛好彌補了當地亞裔居民的需求。

美中餐飲協會會長鄭時坦、香港超市總裁陳建明等人，也陸續表達了對美亞進駐郊區的肯定與感謝。劉紅說，美亞西郊辦公室將由汪玉琴(Arista Wang)擔任項目協調員。

當天並由芝北中文中心校長滿素潔主持「心理健康英文有獎徵文頒獎」，其中獲一等獎的是Phoebe Lee；二等獎：Amy Sun、Kailani Zhang；三等獎Brandon Chen、Brian Wang、Dylan Tang。

美亞健康協會西郊辦公室地址：4360E. New York St. Aurora,IL 60504，相關信息可電汪玉琴(312)286-2486或劉紅(312)403-8899。