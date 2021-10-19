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若每日確診低於200…芝市室內口罩令 年底或可鬆綁

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝衛生局局長亞瓦迪(右)16日接種新冠疫苗補強針。(芝加哥衛生局提供)
芝衛生局局長亞瓦迪(右)16日接種新冠疫苗補強針。(芝加哥衛生局提供)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，她有些擔心隨著天氣轉寒，大家待在室內的時間拉長，將可能使得新冠疫情再度升溫，不過，她也樂觀指出，希望現階段已經放緩的感染人數繼續維持，希望在今年年底前鬆綁「室內強制口罩令」。

亞瓦迪16日在同時接種新冠補強針與流感疫苗時，發表了上述談話，她說，目前芝加哥的疫情正往好的方向發展，至於是否可能不再強制民眾於室內必須戴上口罩？亞瓦迪說，至少未來幾周該措施不會改變。

她說，現階段芝加哥市的每日新增感染病例約在300例出頭，「只要日增確診低於200例，就可以考慮解除室內強制口罩令」。

在疫苗施打數量方面，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，從9月24日允許部分民眾開始接受補強針接種到10月8日為止，伊州施打的補強針數量，遠遠高出第一劑與第二劑的接種人數。

統計指出，這段期間伊州共打了26萬5000劑的補強針；然而同時期施打第一劑新冠疫苗數僅有14萬3000劑，施打第二針的則有15萬9000劑，專家說，平均每天有1萬5000人接種補強針，但仍未接種的居民卻未見明顯改變心意。

伊州完全接種者的比率為54%，至少接種一劑疫苗的比率為63%，而部分南部郡縣的完全接種率還不到一半。

伊州衛生廳發言人亞諾德(Melaney Arnold)說，「我們需要還沒有接種疫苗或尚未完全接種者，盡快施打疫苗，特別是在接種率低、病例居高不下的部分地區」。

芝加哥衛生局數據指出，該市從9月24日到10月6日間，共施打了三萬劑補強針，同時期接種首劑、第二劑疫苗數，分別均為兩萬。亞瓦迪說，芝市符合接種補強針的人數有10萬名，目前施打人數僅三萬，仍有很大努力空間，但她也再度呼籲，從未施打疫苗者盡快去接種，遠比其他已經至少打了一劑或要打第三劑補強針者更緊急、更重要。

亞瓦迪說，芝市未施打疫苗者一旦染疫住院的比率，比接種疫苗者高出五倍，致死率則更高出八倍。

庫克郡同期間施打了3萬6000劑補強針，而施打第一劑、第二劑的人數則分別均有3萬5000名。

流感疫苗 伊州 芝加哥

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