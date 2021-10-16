伊州撥1540萬元推動生物科學研發
伊利諾州州長普利茲克日前在伊利諾科技大學(Illinois Institute of Technology，簡稱IIT)宣布， 州府撥款1540萬元給全州八個科學實驗室，用於支援生物、生化、植物學等重點領域的研究開發，並協助各單位培養生命科學領域的「明日科技人才」，推動伊州未來的經濟發展。
普利茲克說，這筆經費來自州府的「重建伊利諾」(Rebuild Illinois)重點項目。他說，伊州有許多像IIT的科技領導先驅，使得伊州成為全美創業家與創新發展的重鎮。
普利茲克表示，這筆錢還會用於支持「濕實驗室」(wet lab)，這些實驗室經常要使用許多化學藥劑做研究，也用來推進生命科學領域的醫藥研究，以及扶持創新企業(start ups)的成長。
除1500多萬元的經費之外，州府還給IIT額外的500萬元，用於資助「微電網」(microgrid)計畫，供應該校南校園(South Side campus)的能源供應。
根據IIT網站，該校自2009年開始「微電網」計畫，以整合可靠性高的配電系統、智慧計量(metering)、以及使用太陽能板與風力發電的再生能源，來提升整體電力供應，緊急情況時該校區可以獨立供電運作。微電網每年為IIT節省100萬元的電力費用。
獲得經費的八個單位包括：Back of the Yards Algae Sciences LLC、Illinois Institute of Technology、Northwestern University、NuMat Technologies、Rosalind Franklin University of Medicine and Science、Southern Illinois University Carbondale、Southern Illinois University Edwardsville和University of Illinois Research Park LLC。
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