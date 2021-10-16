伊州男意外獲失業補助金退還卻被告知還欠100元

伊州 一名男子近日意外收到州府發放的失業補助金，決定將該資金歸還州府，卻被州府通知「欠錢100元」，大費周章查證詢問後，才得知該100元是失業補助金的相關稅 金；雖然最終事情圓滿解決，但男子仍認為州府應更積極協助解決問題，不應讓他為了做正確的事而浪費大量時間。

橡樹草原(Oak Lawn)的居民加德納(Milton Gardner)有穩定工作，但近期突然收到伊州就業安全廳(Illinois Department of Employment Security，簡稱IDES)的通知，稱要發給他1500元的失業補助金，「我並沒有申請任何關於失業的救濟。」

加德納懷疑有人盜用他的姓名去申請了失業補助，但一般騙徒都會將資金轉到自己的帳戶，很少出現加德納的案例；加德納在多次嘗試、詢問後將這筆資金還給州府，但他後來卻收到州府的另一份通知，稱他欠州府100元稅金。

加德納表示，向IDES詢問欠款100元的來由更費心力和時間；一名州府官員表示，該100元是IDES為那筆失業補助金繳納給國稅局 (IRS)的稅款，「我必須要支付這筆稅，否則需要提交申請(appeal)拒付」，但整個流程耗時耗力，「當我成功提交申請，我也已經該報稅了。」

加德納認為，州府在此過程中應提供更多幫助，將繁瑣的過程簡化，提高效率，「我不希望國稅局有任何關於我的不良紀錄，他們犯的錯誤應該由他們改正」；對此IDES發聲明表示，信息被盜竊的個人無需對欺詐性案件所引發的相關稅務或額外費用負責，而應由相關的合法單位承擔。

加德納對最後的結果長舒一口氣，但他仍擔心未來還會發生類似事件，「我原來只想做正確的事，沒想到引來那麼多麻煩，浪費大量時間」。

專家表示，自疫情爆發後，因錯誤申請、信息盜竊引發的失業補助金詐騙案，已讓伊州政府多花了10億元。