天然氣價飆升 伊州供暖費增 每戶恐增數百元

由於天然氣價格飆升，伊州民眾今冬須支付的供暖費用預計每戶會增加數百元，且供暖費用或將達2008-2009年度以來的最高峰。（美聯社）

由於天然氣 價格飆升，伊利諾州民眾今年冬天須支付的供暖費用預計每戶會增加數百元，且今年冬季供暖費用或將達2008-2009年度以來的最高峰，專家建議民眾在冬季檢查空調和供暖設備的質量，也可將供暖設為恆溫68華氏度，以節省費用。

「公民共用設施監督局」(Citizens Utility Board，簡稱CUB)近日公布報告，表示民眾供暖費驟增的主要原因包括天然氣價格飛漲以及公用事業支出的失控，此外也與氣候變暖有關，預計今年伊州民眾為供暖支付的費用會是2009年以後的最高值，比往年增加數百元。

CUB建議民眾檢查空調和供暖設備，確保門窗不漏風，也可以在寒冷天氣將空調或供暖設為恆溫68華氏度，以此節省燃氣用量，降低供暖費用。

數據顯示，2020年10月Peoples Gas的天然氣價格為每罐24美分，而2021年10月該價格已飆至72美分，增長了將近兩倍，Nicor Gas去年10月每罐天然氣28美分，今年同期為63美分，增長了一倍多，North Shore Gas去年價格為35美分，今年漲至67美分，漲幅91%。

「對很多家庭來說，今年冬天將異常困難」，CUB執行主任科拉塔(David Kolata)表示，保護消費者權益需要聯邦和州政府的聯合行動，但由於州府在公用事業上的預算分配有限，用於應急事務上的資金多年來都不足。

CUB的報告也指出，供暖費上漲也與氣候變暖有關，「(天然氣)價格從去年冬季就開始攀升。去年2月，南方創紀錄的低溫也導致天然氣井口和管道結凍，進一步加劇供需不平衡的問題。」

根據美國 能源信息署(Energy Information Administration)，促使天然氣漲價的其他因素包括近年來天然氣勘探和建井的數量減少、天然氣需求量在疫後經濟復甦的背景下不斷增加、夏季空調使用增加也提升發電的燃氣用量，此外8月下旬艾達颶風也導致墨西哥 灣90%以上的天然氣生產中斷，進一步導致價格上漲。